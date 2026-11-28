La police RIHO arrête un homme de 30 ans à Emelgem après une poursuite audacieuse à travers les toits et le Merelbos, suite au vol d'un véhicule à Izegem.

La police locale de la zone RIHO a réussi à interpellé un suspect de 30 ans à Emelgem, une localité d' Izegem, après une opération de capture spectaculaire impliquant une voiture et une fuite à pied. Cette arrestation marque la conclusion d'une course-poursuite mouvementée qui a traversé des jardins et les toits des maisons avant de s'achever dans le bois de Merel. L'incident trouve son origine dans le vol d'un véhicule survenu précédemment à Izegem, ce qui a déclenché une alerte maximale pour les unités patrouillant dans la région.

Détails de la poursuite à travers Emelgem et les toits

L'événement s'est intensifié ce matin lorsque les forces de l'ordre ont repéré un véhicule correspondant à la description d'une voiture volée, équipée d'une plaque d'immatriculation dérobée. Le conducteur, un homme de trente ans, n'a pas hésité et a tenté d'échapper aux agents en accélérant rapidement. La tension a augmenté lorsque le suspect a heurté intentionnellement un véhicule de la police pendant la manœuvre d'évitement, montrant sa détermination à ne pas être arrêté. Cette agression contre les agents a conduit à une poursuite à travers les rues d'Emelgem, où la vitesse et la manœuvrabilité du fugitif ont mis en péril la sécurité publique.

Also read Union Saint-Gilloise : le rebond après la déroute face à Lech Poznan

Lorsque la route est devenue insécurisée, le suspect a abandonné son véhicule dans la Granietstraat. Plutôt que de se rendre, il a choisi de continuer sa fuite à pied en adoptant une stratégie urbaine complexe et risquée. Il a escaladé des clôtures et traversé des propriétés privées en passant par-dessus les toits, tentant de semer ses poursuivants dans un labyrinthe de jardins résidentiels. Cette méthode audacieuse a temporairement désorienté les policiers, mais la zone étant surveillée, la marge de manœuvre du fugitif s'est réduite drastiquement.

Lien entre les vols à Izegem et Ledegem

Le contexte de cette arrestation repose sur une enquête préliminaire menée par la police RIHO qui a identifié des liens entre deux vols distincts. La dynamique a commencé mercredi à Izegem lorsque le premier véhicule a été volé, déclenchant une surveillance accrue dans les environs. Quelques heures plus tard, un incident similaire s'est produit à Ledegem, où une plaque d'immatriculation du même type a été soustraite. Cette simultanéité a permis aux enquêteurs d'émettre l'hypothèse solide que les deux événements étaient orchestrated par le même réseau ou le même individu.

Advertisement

Cette théorie criminelle a été confirmée par la détection du véhicule suspect lors d'une patrouille de routine. La présence de la plaque volée à Ledegem sur la voiture conduite par l'homme de 30 ans a servi de preuve immédiate de son implication. La corrélation spatiale et temporelle entre les deux zones, Izegem et Ledegem, a permis aux agents d'anticiper les mouvements possibles du suspect. Cette précision dans le renseignement criminel a été déterminante pour le déploiement rapide des forces d'intervention.

Conséquences et rôle du Merelbos dans l'arrestation

La poursuite s'est finalement déplacée vers des zones plus naturelles, notamment le Merelbos, où le fugitif a espéré trouver un refuge dans la végétation dense. Cependant, la formation des agents de la police RIHO et la connaissance du terrain ont permis de réduire la zone de recherche efficacement. Malgré la difficulté du terrain et l'utilisation du bois pour masquer sa progression, le suspect n'a pas pu échapper indéfiniment à la traque coordonnée. L'opération s'est conclue par son interpellation physique, mettant fin à cette course-poursuite inhabituelle qui a mobilisé plusieurs unités.

Cette arrestation illustre l'efficacité des protocoles d'interception moderne qui combinent surveillance électronique et déploiement terrestre rapide. L'incident a également souligné la nécessité d'une coordination renforcée entre les zones policières, comme en témoigne la liaison rapide entre les événements à Izegem et Ledegem. Les autorités continuent d'analyser les détails de l'infraction pour déterminer s'il existe d'autres liens avec des activités criminelles locales, assurant ainsi une surveillance accrue pour maintenir l'ordre public dans la région.