Arrestation de Mohammad Al-Saadi pour terrorisme international

Un cadre de la milice Kataib Hezbollah a été extradé vers les États-Unis après avoir coordonné des attaques contre des cibles juives en Europe et en Amérique.

Le département américain de la Justice a récemment rendu public l'arrestation d'un individu dont le profil inquiète profondément les services de renseignement internationaux. Mohammad Al-Saadi , un ressortissant irakien âgé de trente-deux ans, est aujourd'hui au cœur d'une procédure judiciaire majeure aux États-Unis .

Cet homme est soupçonné d'avoir coordonné une série d'attaques violentes visant spécifiquement des intérêts juifs, israéliens et américains, non seulement sur le sol européen mais également en Amérique du Nord. Selon les informations communiquées par les autorités, Al-Saadi ne serait pas un simple exécutant, mais un cadre influent au sein de Kataib Hezbollah, une milice chiite irakienne bénéficiant du soutien actif de l'Iran.

Cette organisation est connue pour son influence régionale et ses activités clandestines visant à déstabiliser les intérêts occidentaux par des moyens asymétriques. L'étendue des activités criminelles attribuées à Mohammad Al-Saadi est particulièrement vaste et s'étale sur plusieurs capitales et villes européennes. Les enquêteurs américains l'associent directement à l'explosion qui a frappé une synagogue à Liège le treize mars dernier.

Ce réseau, opérant sous le nom de façade Ashab al-Yamin, aurait également été responsable d'une attaque contre la Bank of New York Mellon située à Amsterdam, ainsi que d'actes d'incendie criminel dans le quartier juif d'Anvers, en Belgique. Plus loin, à Londres, une attaque au couteau ayant grièvement blessé deux hommes juifs est également imputée à la coordination de cet homme.

Les services de renseignement, s'appuyant sur des écoutes téléphoniques sophistiquées, ont pu établir que Al-Saadi supervisait plusieurs cellules dormantes et actives en Europe, orchestrant des opérations simultanées avec une précision tactique alarmante, ce qui démontre un niveau d'organisation très élevé. Le FBI a joué un rôle crucial dans la neutralisation des menaces immédiates sur le territoire américain. Les autorités fédérales affirment avoir déjoué une tentative d'attentat visant une synagogue à Manhattan.

Dans le cadre d'une opération d'infiltration, un agent du FBI s'est fait passer pour un membre d'un cartel mexicain. Mohammad Al-Saadi, croyant recruter un mercenaire, aurait proposé la somme de dix mille dollars pour mener l'attaque. L'enquête révèle que d'autres cibles dans les États de Californie, notamment à Los Angeles, ainsi qu'en Arizona, étaient dans le viseur du suspect.

Le neuf mars, jour de l'attentat de Liège, Al-Saadi aurait diffusé des messages incitant les combattants de l'islam à s'engager dans le jihad, confirmant ainsi son idéologie radicale et son rôle de catalyseur de la violence à l'échelle mondiale. Après son interpellation en Turquie, le suspect a été extradé vers les États-Unis, où il a comparu devant un tribunal fédéral de New York.

Le directeur du FBI a qualifié l'individu de cible de haute importance, responsable d'une partie du terrorisme mondial contemporain. Toutefois, la défense, menée par l'avocat Andrew Dalack, conteste fermement la légalité de la procédure. Selon lui, son client serait un prisonnier politique et un prisonnier de guerre, transféré sans respect pour les procédures judiciaires régulières. Al-Saadi soutient être persécuté en raison de ses liens passés avec Qassem Soleimani, l'ancien chef des Gardiens de la Révolution iranienne éliminé en 2020.

Malgré ces arguments, l'accusé risque aujourd'hui la prison à vie. En Belgique, bien que l'arrestation soit significative, elle n'a pas entraîné de modification immédiate des protocoles de sécurité autour des sites sensibles, les autorités restant néanmoins vigilantes





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terrorisme Mohammad Al-Saadi Sécurité États-Unis Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

American Prosecutors Charge Man of Orchestrating 18 Terrorist Attacks on US, European TargetsMohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, a 32-year-old Iraqi citizen, is accused of orchestrating or encouraging a series of terrorist attacks on Jewish institutions, Israeli targets, and American financial centers in Europe. The authorities believe that these operations were linked to Iran and were intended to serve the objectives of terrorist organizations like Kataib Hezbollah and the IRGC.

Read more »

Iraakse man opgepakt in Turkije voor grootschalige Israëlische terroristen connectieEen Iraakse man, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, is opgepakt in Turkije en uitgeleverd door de VS. Hij wordt beschuldigd van het coördineren van 18 aanslagen op Joodse instellingen in Europa, waaronder in Luik en Rotterdam.

Read more »

Le cerveau présumé derrière l’attentat contre la synagogue de Liège arrêté : FBI detient Mohammad Al-Saadi a New YorkUn individu soupçonné d'avoir coordonné plusieurs attaques contre des cibles juives en Europe, dont l'attentat contre la synagogue de Liège en mars dernier, a été arrêté en Turquie puis transféré aux États-Unis.

Read more »

Des navires européens pourraient bientôt traverser le détroit d'Ormuz ? Iran en discussions avec certains pays et arrestation du cerveau présumé de l'attentat contre la synagogue de Liège (au format JSON)Cette information porte principalement sur les discussions en cours entre l'Iran et certains pays, l'arrestation du cerveau présumé de l'attentat contre la synagogue de Liège et la collision d'un train et d'un bus dans le centre de Bangkok ayant conduit à des victimes.

Read more »