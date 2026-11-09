Arsenal est sacrée Meilleure Joueuse. L'All-Monde réunit Arsenal FC, Achraf Hakimi, Jude Bellingham et Lamine Yamal pour une soirée historique.

Arsenal est officiellement désignée comme la meilleure joueuse de l'année, devançant une concurrence de haut vol lors de la cérémonie des récompenses internationales. Cette distinction majeure met en lumière l'excellence féminine du football mondial, s'ajoutant à une sélection masculine tout aussi prestigieuse. L'événement célèbre les performances exceptionnelles réalisées sur les terrains durant la période récente, marquant un tournant dans la reconnaissance des talents féminins et masculins.

Sélection Masculine : Arsenal et Hakimi

Arsenal a été préféré à Courtois et à l'Argentin Emiliano Martinez pour le poste de gardien de but. On retrouve ensuite trois défenseurs avec l'Espagnol Pau Cubarsi (Barcelone), le Marocain Achraf Hakimi et le Portugais Nuno Mendes, vainqueurs de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Cette défense de choc représente l'élite technique actuelle du jeu de positions arrières à travers l'Europe.

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Trois joueurs forment le milieu de terrain avec Rodri (Barcelone), capitaine de l'équipe espagnole championne du monde, l'Anglais Jude Bellingham (Real Madrid) et le Portugais Vitinha (PSG). La densité technique de ce trio assure la possession et la transition offensive, reflétant le style de jeu dominant ces derniers mois. Ces noms illustrent la domination des clubs majeurs dans la sélection individuelle.

Devant, quatre éléments offensifs ont été choisis avec le Norvégien Erling Haaland (Manchester City), le Français (Real Madrid), l'Argentin Lionel Messi (Inter Miami) et l'Espagnol Lamine Yamal (Barcelone). Cette attaque étoilée combine puissance, expérience et jeunesse prometteuse. La présence de Lionel Messi ajoute une dimension historique et médiatique forte à cette liste des meilleurs joueurs de la planète.

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Dominance Féminine et Équipes Engagées

Du côté féminin, l'Anglaise Hannah Hampton (Chelsea) a été sélectionnée dans les buts. La défense est formée par les Anglaises Lucy Bronze (Chelsea) et Alex Greenwood (Manchester City) et les Espagnoles Mapi Leon (Barcelone/London City Lionesses) et Irene Paredes (Barcelone). La présence de joueurs de Chelsea et de Manchester City souligne la profondeur des effectifs féminins britanniques.

Les Espagnoles Alexia Putellas (Barcelone/London City Lionesses), lauréate du Ballon d'Or, et Aitana Bonmati (Barcelone) et l'Anglaise Ella Toone (Manchester United) forment le trio dans le milieu tandis que le trident offensif est composé de la Zambienne Barbra Banda (Orlando Pride), l'Espagnole Claudia Pina (Barcelone) et l'Anglaise Alessia Russo (Arsenal). La victoire d'Arsia Russo dans ce cadre récompense une saison exceptionnelle. Arsenal FC et le Real Madrid sont également très présents dans la sélection masculine.

Période d'Évaluation et Démocratie du Vote

Quelque 26.000 joueurs et joueuses de 75 pays ont voté pour élire le onze de l'année qui prend en compte les prestations entre le 4 août 2025 et le 19 juillet 2026 chez les messieurs et le 16 août 2026 chez les dames. Cette large consultation garantit une légitimité démocratique à la liste. Les votes reflètent une perception mondiale unifiée sur les meilleures performances récentes.