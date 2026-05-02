Arsenal - OL : Un choc au sommet pour une place en finale de la Ligue des Champions féminine

Arsenal et l'Olympique Lyonnais s'affrontent en demi-finale de la Ligue des Champions féminine. Retour sur l'histoire et les statistiques de ces deux clubs dominants.

Le choc des titans féminins se profile à l'horizon de la Ligue des Champions. Arsenal et l'Olympique Lyon nais, deux géants du football féminin européen, se retrouvent à nouveau dans le dernier carré de la compétition, un an après leur confrontation précédente qui avait vu les Gunners triompher et décrocher le titre suprême.

Cependant, l'OL nourrit une ambition dévorante : reconquérir le sommet de l'Europe. Avec un palmarès impressionnant de huit titres, dont le dernier remonte à 2022, le club lyonnais est incontestablement l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition. Arsenal, bien que moins couronné avec seulement deux victoires, reste un adversaire redoutable, surpassé seulement par Lyon, Francfort (4 titres) et Barcelone (3 titres) en termes de conquêtes européennes.

L'histoire de la Ligue des Champions féminine est jalonnée par les exploits de ces deux clubs. En scrutant les statistiques, les noms de Lyon et d'Arsenal reviennent sans cesse en tête. L'OL domine le classement du nombre de matches joués avec 161 rencontres, suivi de près par Arsenal qui en compte 136. Wolfsburg ferme le podium avec 114 matches disputés.

Cette domination se confirme également en matière de victoires : Lyon affiche un taux de réussite exceptionnel de 78% avec 125 victoires sur 161 matches, un chiffre qui témoigne de sa constance et de sa puissance. Arsenal suit avec 82 victoires, tandis que Barcelone se positionne juste derrière avec 80 succès.

L'impact offensif des deux équipes est également indéniable, avec 539 buts inscrits par les Lyonnaises et 365 buts par les Gunners, Wolfsburg complétant le trio de tête avec 324 réalisations. Ces chiffres illustrent la force et la régularité de ces clubs dans la compétition. Au-delà des performances collectives, les joueuses individuelles contribuent également à l'histoire de la Ligue des Champions.

Wendie Renard, la défenseure française emblématique de l'OL, détient le record du plus grand nombre de matches disputés avec 133 rencontres européennes, toutes sous les couleurs lyonnaises. Alex Popp, joueuse de Wolfsburg, la suit avec 112 matches, tandis qu'Eugénie Le Sommer, autre figure emblématique de l'OL, complète le top 3 avec 102 rencontres.

Le Sommer figure également parmi les meilleures buteuses de l'histoire de la compétition avec 50 réalisations, devancée par l'Allemande Anja Mittag (51 buts) et dominée par Ada Hegerberg, l'attaquante star de l'OL, en tête du classement des buteuses. Si le FC Barcelone a marqué les esprits ces dernières années avec des joueuses comme Putellas, Bonmati et Marta, c'est Lyon et Arsenal qui ont véritablement façonné l'histoire de la compétition.

Ce match d'aujourd'hui est donc bien plus qu'une simple demi-finale : c'est un duel entre deux dynasties, une confrontation entre deux clubs qui ont laissé une empreinte indélébile sur le football féminin européen. Les Anglaises visent une troisième finale, tandis que le club français ambitionne d'atteindre sa douzième, un record absolu. Le coup d'envoi est prévu à 14h53 et sera diffusé en direct sur Tipik





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