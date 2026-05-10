Après une défaite contre Brentford, Arsenal a su inverser le résultat en ces circonstances, en se hissant à cinq points d'avance sur Manchester City lors du dernier match de la saison, avant de recevoir Burnley, avant-dernier et déjà assuré de la relégation, et de participer à la finale de la Conference League contre Crystal Palace avec de vraies chances de remporter le titreंगloph Hierfür wurde Mikel Arteta Altbestände ausgewählt, um eine Vergäenzsituation zu erklären?

Après la large victoire de Manchester City contre Brentford la veille (3-0), Arsenal savait qu’il n’avait pas le choix et devait impérativement gagner ce dimanche, sur la pelouse de West Ham , en pleine lutte pour le maintien, pour... garder la main dans la course au titre.

Pour cela, Mikel Arteta a décidé de garder le même onze qui avait largement battu Fulham (3-0) il y a une semaine et battu l’Atlético de Madrid en milieu de semaine (1-0). Et au vu du début de match, ce choix était sans doute judicieux alors que les Gunners ont enchaîné les énormes possibilités et auraient sans doute mérité d’ouvrir le score, que ce soit via Leandro Trossard (10e), Gabriel (11e) ou Riccardo Calafiori (13e).

Mais le premier vrai tournant a eu lieu ensuite lorsque Ben White a été contraint de sortir sur blessure (25e). Arteta a alors décidé de placer Declan Rice comme latéral droit et de faire monter Martin Zubimendi au jeu. Mine de rien, ce changement forcé a tout changé alors que les Gunners ne sont plus parvenus à se montrer véritablement dangereux avant la pause.

Pire que ça, il a fallu un grand David Raya pour empêcher West Ham d’ouvrir le score juste avant la pause sur une tête de Valentín Castellanos (45e + 1). Malgré un nouveau changement tactique et de nouvelles entrées en cours de match, Arsenal n’a jamais repris son élan du début de rencontre et s’est montré bien trop inoffensif.

C’est même l’inverse qui s’est produit alors que les actions les plus dangereuses étaient à mettre au crédit des Hammers qui butaient sur un grand Raya, notamment lors d’un face-à-face de Mateus Fernandes avec le portier espagnol (78e). Mais au terme d’une action bien menée collectivement, Trossard a finalement délivré les siens en ouvrant la marque sur une frappe légèrement déviée (83e). Arsenal a ensuite tenu bon jusqu’à la fin pour arracher une victoire absolument capitale (0-1).

Et pourtant, l’issue aurait pu être très différente. Car oui, Callum Wilson pensait offrir à West Ham un point capital dans la course au maintien, dans le temps additionnel. Mais, après une très longue attente, l’arbitre a décidé d’annuler le but pour une faute sur Raya dans le petit rectangle. Grâce à ces trois points pris, Arsenal compte désormais cinq points d’avance et un match de plus que Manchester City.

Les Londoniens gardent donc la main dans la course au titre alors qu’ils doivent encore recevoir Burnley, avant-dernier et déjà assuré de la relégation, et aller à Crystal Palace lors de la dernière journée, trois jours avant la finale des Eagles en Conference League. Tous les voyants restent donc verts pour un club qui n’a jamais été aussi proche d’un titre derrière lequel il court depuis 2004





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