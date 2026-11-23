Le biomonitoring wallon BMH-Wal révèle que 35% des enfants présentent des niveaux d'arsenic préoccupants selon l'ISSeP, un risque pour la santé qui reste à évaluer avec prudence.

Une étude récente du biomonitoring wallon met en lumière la présence significative d'arsenic dans l'organisme d'une partie importante de la population jeune. Selon les derniers résultats dévoilés par l'Institut scientifique de service public, 35 % des enfants wallons présentent des niveaux d'arsenic considérés comme préoccupants pour leur santé.

Présence massive d'arsenic chez les plus jeunes

L'Institut scientifique de service public publie ces données après une vaste étude menée auprès de 1.732 personnes réparties en six catégories d'âge. Ces dernières vont des nouveau-nés aux adultes âgés de 40 à 59 ans. Cette substance a été détectée chez 99 % des participants, ce qui indique une exposition quasi universelle à cet élément dans la région wallonne.

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Cependant, toutes les formes d'arsenic n'ont pas le même degré de toxicité. Pour les formes les plus préoccupantes sur le plan toxicologique, les concentrations mesurées dépassent les valeurs sanitaires de référence. Ce seuil critique concerne environ 35 % des enfants. Pour les adolescents et les adultes, cette proportion est légèrement inférieure, atteignant 21 %.

Prudence nécessaire de l'Institut scientifique

L'Institut scientifique de service public appelle explicitement à la prudence dans l'interprétation de ces résultats statistiques. Être exposé à un polluant ne signifie pas nécessairement que l'on développera un problème de santé immédiat. Le dépassement d'une valeur sanitaire signifie qu'un risque ne peut être exclu, et non qu'un problème de santé est avéré.

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Les concentrations observées en Wallonie restent par ailleurs du même ordre de grandeur que celles relevées dans d'autres pays européens ou nord-américains. Cette comparaison internationale suggère que le phénomène n'est pas isolé à la région wallonne mais reflète une exposition environnementale plus large.

Autres substances chimiques et habitudes alimentaires

L'étude s'est également intéressée à d'autres substances chimiques, notamment les phtalates. Ces composés sont utilisés dans les cosmétiques et pour assouplir les plastiques. Ils sont fréquemment détectés avec des concentrations généralement plus élevées chez les enfants. Les dépassements des valeurs sanitaires ne concernent toutefois qu'une minorité des participants.

Un autre constat majeur concerne la consommation de sel. La grande majorité des enfants wallons âgés de 6 à 11 ans consomment trop de sel par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation recommande de limiter la consommation quotidienne à 3 à 3,5 grammes chez les enfants de 7 à 14 ans.

Liens statistiques avec l'environnement résidentiel

En croisant les analyses de sang et d'urine avec les habitudes de vie, les chercheurs ont identifié plusieurs associations intéressantes. La consommation d'aliments biologiques est ainsi liée à des concentrations plus faibles de plusieurs pesticides dans l'organisme. Cela suggère un impact positif des choix alimentaires sur la charge corporelle en pesticides.

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À l'inverse, la présence d'un poulailler domestique semble associée à une exposition plus importante aux PFAS. Les scientifiques insistent néanmoins sur le fait que ces liens statistiques ne constituent pas des preuves de cause à effet. Une grande partie des différences de concentrations observées entre les participants reste inexpliquée.

Poursuite des recherches par l'ISSeP

L'Institut scientifique de service public entend poursuivre ses recherches pour affiner ces connaissances. Les futures études ciblent notamment les personnes âgées de 60 ans et plus. L'objectif est de suivre l'évolution de l'exposition des Wallons aux substances chimiques au fil du temps pour mieux protéger la santé publique.