Art, musique et découvertes : le programme estival du week‑end belge

Un tour d'horizon des festivals et expositions à ne pas manquer ce week‑end en Belgique : l'abbaye de Herkenrode et son église en acier corten, le festival Ooidonk Art au château d'Ooidonk, le festival itinérant STROOM dans la vallée de la Schelde, ainsi que les initiatives culturelles de la RTBF et les célébrations du solstice à Genk et Ostende.

Ce week‑end, le pays s'anime de multiples activités culturelles et artistiques que vous ne devez pas manquer. Tout d'abord, l'abbaye de Herkenrode, nichée dans les collines de Limbourg, prépare l'inauguration de la première phase d'une œuvre monumentale signée le duo d'artistes Gijs Van Vaerenbergh.

Leur projet consiste à reconstituer en pleine taille l'ancienne église de l'abbaye, entièrement réalisée en acier corten. La structure, qui s'élève à cinquante mètres de hauteur et s'étend sur soixante mètres de longueur, ressemble à un dessin architectural en trois dimensions devenu réalité. Depuis ce week‑end, les visiteurs peuvent déjà emprunter le chemin du "Clausura" et découvrir plusieurs bâtiments restaurés, tandis que les travaux de reconstruction se poursuivent sur le site pour les années à venir.

À proximité, le festival Ooidonk Art transforme le domaine du château d'Ooidonk, situé à Bachte‑Maria‑Leerne, en un vaste laboratoire d'art contemporain. Organisé chaque été par le marchand d'art Francis Maere et ses fils, l'événement réunit une trentaine d'artistes qui exploitent tous les espaces du site : la vieille maison, les écuries, la chaufferie et même les champs environnants.

Parmi les installations les plus remarquables, on compte une immense statue de pied sculptée en marbre Carrara par Isidoor Goddeeris, ainsi que de multiples œuvres exposées dans les bâtiments et à l'extérieur, toutes accessibles à la vente. Les visiteurs peuvent profiter d'une visite guidée du château le dimanche, mais il est fortement recommandé de réserver à l'avance, car la popularité du lieu attire de nombreux touristes internationaux.

Le parc du château reste ouvert sans guide, permettant d'apercevoir le chien du propriétaire, Siska, ainsi que le nid d'opossum installé pour la première fois sur le toit. Le festival STROOM, désormais à sa cinquième édition, parcourt la vallée de la Schelde du 10 au 15 juillet, reliant les villes de Gand et d'Anvers. Sous la direction artistique de Jeroen Olyslaegers, le programme propose concerts, performances et installations dans des lieux atypiques le long du fleuve.

L'organisation mise sur la durabilité : les participants sont encouragés à se déplacer à vélo, en covoiturage ou via la navette fluviale. Le cœur du festival se situe autour de la Turnhoutsebaan, où une grande braderie, une scène de musique et de danse, ainsi que de nombreux stands de restauration créent une ambiance festive.

Dans le secteur des médias, la VRT continue de préparer son futur siège, dont la construction doit être achevée à l'automne 2027, marquant le début d'une grande relocalisation. Pendant ce temps, la RTBF a lancé une journée porte‑ouverte dans son nouveau media‑hub à la Reyerslaan, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir les installations modernes du diffuseur francophone.

Cette initiative, soutenue par la Fédération Wallonie‑Bruxelles, s'accompagne de concerts gratuits dans tout Bruxelles et la Wallonie, dont un spectacle prévu le samedi soir à 20 h près du nouveau bâtiment. Enfin, la célèbre fête du solstice, le 21 juin, est déjà célébrée à Genk et à Ostende avec des marchés fermiers, des ateliers pour enfants, des expositions gratuites et des concerts nocturnes, où le groupe Jester fait danser les foules.

Que vous soyez amateur d'art, de musique ou simplement en quête d'une sortie familiale, ces événements offrent une palette riche et diversifiée pour profiter pleinement du début de l'été en Belgique





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