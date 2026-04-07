Artémis II capture un coucher de Terre : un nouveau regard sur notre planète depuis la Lune

La mission Artémis II a immortalisé un coucher de Terre derrière la Lune, une photographie qui rappelle le célèbre « Lever de Terre » d'Apollo 8. Cette image historique, publiée par la Nasa, souligne l'importance de l'exploration spatiale et offre une nouvelle perspective sur notre planète.

Plus de 57 ans après le premier cliché d’un lever de Terre pris par un astronaute d’ Apollo 8 , leurs successeurs d’Artémis II ont marqué l'histoire en immortalisant un coucher de Terre derrière la Lune . Cette photographie saisissante, publiée mardi par la Nasa , témoigne de la continuité de l' exploration spatiale et de la fascination humaine pour l'univers.

L'équipage d'Artémis II, composé des Américains Reid Wiseman, Christina Koch et Victor Glover, ainsi que du Canadien Jeremy Hansen, a capturé ce moment unique lundi, alors que leur capsule Orion effectuait une orbite autour de la Lune. L'image rappelle instantanément la légendaire photo « Lever de Terre » prise le 24 décembre 1968 par Bill Anders, astronaute d'Apollo 8, lors du premier survol de la Lune par des humains, aux côtés de Frank Borman et Jim Lovell. L'impact de cette photographie historique a été immense, offrant une nouvelle perspective sur notre planète et inspirant des générations entières. La mission Apollo 8, qui a effectué dix orbites lunaires sans alunir, a marqué un tournant dans l'exploration spatiale. Bill Anders avait alors immortalisé le bleu éclatant de la Terre émergeant de l'obscurité de l'espace, un contraste saisissant avec l'horizon lunaire monochrome au premier plan. Cette image, devenue emblématique, a profondément modifié la perception que l'humanité avait d'elle-même et de sa place dans l'univers. La photo « Lever de Terre » figure régulièrement parmi les images historiques les plus significatives, et a même été incluse en 2003 dans le livre du magazine Life intitulé « 100 photographies qui ont changé le monde ». Ce nouveau cliché, avec la Terre se couchant derrière la Lune, continue cette tradition, offrant une nouvelle perspective sur notre planète et soulignant l'importance de l'exploration spatiale pour l'humanité





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