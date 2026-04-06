Artémis II franchit un cap historique : survol de la Lune et exploration de sa face cachée

La mission Artémis II dépasse le record d'Apollo 13 et s'apprête à explorer la face cachée de la Lune, marquant une étape clé dans l'exploration spatiale humaine.

Les quatre astronautes d'Artémis II ont franchi, lundi, un jalon historique en dépassant le point le plus éloigné de la Terre atteint par les astronautes d'Apollo en 1970. L'équipage, composé de Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman et Jeremy Hansen, se prépare désormais à explorer pendant plusieurs heures des régions inexplorées de la Lune et sa face cachée, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de l' exploration spatiale . Le record de 400.

171 km établi par Apollo 13 a été pulvérisé, et l'équipage se dirige vers une distance de plus de 406.000 km de la Terre, lors de son survol lunaire. Depuis la salle de contrôle de la NASA à Houston, Jenni Gibsons, responsable des communications avec l'équipage, a exprimé la joie et l'enthousiasme ressentis : La salle est pleine de joie lunaire aujourd’hui, j’imagine que vous aussi . Christina Koch, une exploratrice de renom, qui entre dans les annales comme la première femme à effectuer un survol lunaire, a décrit l'excitation des astronautes, littéralement collés aux hublots . Bien qu'ils ne se poseront pas sur la Lune lors de cette mission, le vol reste une première historique, car aucune femme, personne noire, ou non-Américain n'avait jamais été à bord lors des missions lunaires Apollo entre 1968 et 1972. La mission est également saluée par Jim Lovell, pionnier des missions Apollo 8 et 13, qui a laissé un message posthume enregistré quelques mois avant son décès en 2025, affirmant que c'est une journée historique . Reid Wiseman, commandant de la mission, a présenté l'emblème d'Apollo 8, emporté à bord par l'équipage d'Artémis. Il est également à noter qu'aucun Russe ni Chinois n'a jamais voyagé au-delà de 400 km de la Terre dans l'histoire de l'exploration spatiale, la distance correspondant aux stations en orbite terrestre, seules des sondes ayant précédemment observé la Lune.\La période d'observation lunaire, qui débutera à 18h45 GMT (20h45 HB), durera environ sept heures. Le vaisseau Orion offrira une vue imprenable sur la Lune en pleine lumière. Lori Glaze, administratrice adjointe de la direction des missions de développement des systèmes d'exploration de la NASA, a déclaré que la mission se déroulait à merveille et que l'équipage était en pleine forme. L'un des moments les plus attendus de cette mission est sans aucun doute l'exploration de la face cachée de la Lune, une région mystérieuse et inaccessible depuis la Terre. À partir de 20h45, heure belge, l'équipage bénéficiera d'une vue directe sur cet hémisphère énigmatique. Pendant sept heures, ils entreprendront une mission d'observation approfondie, dans le but de capturer non seulement des images spectaculaires, mais également de percer les secrets géologiques et historiques de l'astre. Cette exploration représente une opportunité sans précédent pour l'avancement de la connaissance scientifique et pourrait potentiellement révéler des informations cruciales sur l'évolution de la Lune et du système solaire. La mission promet d'apporter des données inédites, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche et de découverte.\Cependant, cette mission d'envergure comporte également son lot de défis. Lorsque le vaisseau traversera le côté obscur de la Lune, il entrera dans une zone de silence radio d'environ 40 minutes, coupant toute communication avec la Terre. Les astronautes, préparés à cette situation, devront faire preuve d'une détermination sans faille face à ce défi technique et psychologique. Malgré les enjeux scientifiques importants, l'équipage maintient un esprit de camaraderie et quelques touches d'humour, essentiels pour alléger la pression. Christina Koch a partagé avec malice une anecdote amusante, racontant que l'équipage avait caché quelques œufs déshydratés dans le vaisseau, ajoutant une note de légèreté à l'expérience. Cette mission bat déjà de nouveaux records historiques. À plus de 406 000 kilomètres de la Terre, Artémis II surpasse les exploits d'Apollo 13 datant de plus de 50 ans. Ce vol est une prouesse technique et promet de fournir des images et des données inédites. En repoussant les limites de l'exploration spatiale, cette aventure symbolise l'ambition de l'humanité de constamment se surpasser. Les découvertes issues de cette odyssée pourraient inspirer les futures générations d'astronautes et de scientifiques





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