La mission Artemis II établit un nouveau record de distance par rapport à la Terre, surpassant le record d'Apollo 13. La capsule spatiale Orion et son équipage de quatre astronautes se dirigent vers la Lune pour une mission historique.

La mission Artemis II, qui emmène quatre astronautes vers la Lune , a franchi un nouveau record de distance par rapport à la Terre. L'équipage a dépassé les 400 171 kilomètres établis par l'équipage d'Apollo 13 en 1970, un exploit historique pour l'exploration spatiale humaine. Aux alentours de 20 heures, heure belge, l'équipage d'Artemis II se trouvait plus loin de la Terre que jamais auparavant dans l'histoire des vols spatiaux habités.

La capsule spatiale Orion, qui transporte les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, a entamé sa phase de 'fly-by' lunaire. La trajectoire prévue comprend un survol de la face cachée de la Lune avant le retour vers la Terre. La mission est un jalon important pour le programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune, ouvrant ainsi la voie à de futures explorations martiennes. Le succès de cette mission renforce l'engagement des nations spatiales et des entreprises privées à repousser les limites de l'exploration spatiale. L'objectif est de préparer la prochaine génération d'astronautes à relever de nouveaux défis et à atteindre de nouvelles frontières dans l'espace. La capsule Orion ne se posera pas sur la Lune lors de cette mission, mais utilisera la gravité lunaire pour se propulser vers la Terre via une 'trajectoire de retour libre'.\Vers 1 heure du matin, heure belge, Artemis II atteindra sa distance maximale de la Terre, environ 406 800 kilomètres. Cette mission marque le premier vol habité vers la Lune depuis 1972, une date qui évoque l'excitation et l'ambition de l'exploration spatiale. Le lancement, qui a eu lieu depuis le Kennedy Space Center en Floride, a été un moment crucial pour l'équipe d'Artemis II et pour tous ceux qui soutiennent l'exploration spatiale. L'équipage, composé de trois Américains et d'un Canadien, est confronté à des conditions extrêmes lors de cette mission. Le commandant de bord a exprimé son désir de nommer un cratère lunaire en l'honneur de sa femme décédée, une demande qui a suscité une vive émotion chez les membres de l'équipage. La mission Artemis II, dont la durée est prévue jusqu'au 10 avril, se terminera par un amerrissage dans l'océan Pacifique, au large de San Diego. Ce retour sur Terre marquera la fin d'un voyage historique et le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale humaine. La NASA et ses partenaires espèrent que cette mission inspirera les jeunes générations et stimulera l'innovation technologique. L'équipe, pleine d'enthousiasme, se prépare à relever tous les défis qui se présenteront.\L'équipe d'Artemis II repousse les limites de l'exploration spatiale humaine, en s'engageant sur une trajectoire qui dépasse les attentes. La NASA et ses partenaires travaillent sans relâche pour garantir le succès de cette mission historique. Les astronautes ont été lancés mercredi vers 18h35 heure locale, soit jeudi 0h35 heure belge. Cette mission a une portée plus large, incitant la génération actuelle à s'engager davantage dans l'exploration spatiale. Les mots prononcés face à ce nouveau record étaient forts : 'Nous défions cette génération et les suivantes de ne pas conserver longtemps ce record'. L'importance de ce voyage est un grand pas en avant pour l'avenir de l'exploration spatiale, et pour la connaissance scientifique. Les plans sont de faire atterrir la capsule Orion dans l'océan Pacifique le 10 avril, après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres. L'équipage a été particulièrement ému lorsque le commandant a exprimé son désir de nommer un cratère en l'honneur de sa femme, décédée récemment. Ce moment a rappelé l'importance des liens humains dans un environnement aussi extraordinaire et difficile que l'espace





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