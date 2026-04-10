Artemis II : Le retour périlleux de la capsule Orion, étape cruciale vers la Lune

Après une mission historique de dix jours, la capsule Orion d'Artemis II s'apprête à rentrer sur Terre. Cette étape critique, marquée par l'entrée dans l'atmosphère et le test du bouclier thermique, est cruciale pour le programme Artemis, qui vise le retour de l'être humain sur la Lune en 2028. L'article détaille les défis techniques, les enjeux scientifiques et les perspectives du programme spatial.

C'est l'heure du retour sur Terre pour Artemis II, après une mission historique de dix jours à plus de 400.000 kilomètres de notre planète. La capsule Orion , symbole de cette aventure spatiale, s'apprête à entamer sa descente finale, un moment crucial pour l'avenir des vols habités. L'entrée dans l'atmosphère, prévue aux alentours de 1h37 (heure de Bruxelles), se fera à une vitesse stupéfiante de 40.000 km/h, soit Mach 32.

À ce moment précis, le bouclier thermique d'Orion, d'un diamètre de cinq mètres, sera soumis à des températures extrêmes atteignant environ 3000 °C, soit la moitié de la température de la surface du Soleil. Ce bouclier, crucial pour la sécurité des astronautes, est recouvert d'Avcoat, un matériau spécifique conçu pour se consumer et ainsi évacuer la chaleur, protégeant l'intérieur de la capsule. Cette phase critique, bien que habituelle pour les missions spatiales, est toujours porteuse de risques, comme l'ont démontré les précédents incidents, notamment avec le Starliner de Boeing. Cependant, les experts se veulent rassurants, soulignant qu'aucun problème n'a été détecté pour Artemis II jusqu'à présent. L'objectif est de s'assurer que le bouclier fonctionne correctement, évitant ainsi un désastre similaire à celui de la navette Columbia en 2003.\La rentrée atmosphérique engendrera un phénomène particulier : un blackout communicationnel de six minutes. L'impact à grande vitesse comprime l'air devant la capsule, créant un nuage de plasma brûlant qui perturbe les signaux radio. Ce silence temporaire entre Houston et Artemis II est un passage obligé. Une fois cette phase délicate passée, l'amerrissage dans l'océan Pacifique se déroulera de manière plus classique. Trois parachutes se déploieront à environ 2000 mètres d'altitude, assurant une descente en douceur à environ 32 km/h. L'arrivée est prévue aux alentours de 2h07 du matin. Cette mission s'inscrit dans le cadre du programme Artemis de la NASA, qui prépare le retour de l'être humain sur la Lune, prévu pour 2028. Artemis II est une mission de démonstration cruciale, visant à évaluer le fonctionnement des systèmes vitaux, la capacité de l'équipage à prendre les commandes et à survivre dans l'environnement spatial. L'objectif est de valider les procédures avant les futures missions d'alunissage, notamment Artemis III et IV. Les découvertes scientifiques majeures sont attendues lors d'Artemis IV.\Les missions Artemis II et les suivantes ouvrent des perspectives d'exploration inédites, notamment autour du pôle Sud de la Lune, une région jusqu'alors inexplorée. Cette zone présente un éclairage différent et des caractéristiques géologiques potentiellement intéressantes pour la recherche scientifique. Le programme Artemis est ambitieux, mais le chemin vers le retour sur la Lune est semé d'embûches. Il reste encore de nombreux défis techniques à relever, notamment le choix du module d'alunissage, Blue Origin et SpaceX étant en compétition. Yaël Nazé souligne que les délais sont serrés et que la pression politique, notamment avec l'influence du président Trump, pourrait jouer un rôle important pour respecter l'échéance de 2028. Il est donc crucial de réussir cette étape, mais le succès final dépendra de nombreux facteurs, y compris les progrès technologiques et les décisions politiques





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