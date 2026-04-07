Artémis II : Les astronautes réalisent un vol historique autour de la Lune et repoussent les limites de l'exploration spatiale

La mission Artémis II a marqué un tournant dans l'exploration spatiale, avec un vol historique autour de la Lune et de nouvelles découvertes scientifiques. Les astronautes ont dépassé les records de distance, observé des régions inédites de la face cachée de la Lune et partagé leur émerveillement face aux paysages lunaires. Cette mission prépare le terrain pour de futurs alunissages et l'exploration de Mars.

Les quatre astronautes de la mission Artémis II, après une interruption de communication due à leur passage derrière la Lune , sont de nouveau joignables, selon la NASA . Christina Koch, première femme à survoler la Lune , a souligné l'importance de ce voyage en déclarant que l'humanité reviendrait, construirait des bases scientifiques, et s'inspirerait tout en choisissant toujours la Terre.

Le président américain a chaleureusement félicité les astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, reconnaissant leur exploit historique. Ils ont non seulement réalisé le premier vol autour de la Lune depuis 1972, mais ont également atteint une distance record de plus de 406 000 km de la Terre, surpassant ainsi les précédentes missions spatiales habitées. Pendant près de sept heures, les astronautes ont observé la Lune, offrant des descriptions détaillées des paysages lunaires, y compris des cratères et des ombres. Victor Glover, premier astronaute noir à participer à une mission lunaire, a partagé son émerveillement face à ce spectacle inédit.\Les astronautes ont également observé des régions de la face cachée de la Lune qui n'avaient jamais été vues auparavant, révélant de nouvelles perspectives grâce à la technologie embarquée. Jenni Gibbons, responsable des communications depuis le centre de contrôle de la NASA à Houston, a souligné que certaines des caractéristiques observées par Artémis II étaient inédites pour les yeux humains. Le retour de l'équipage est prévu vendredi au large de la Californie, avec un amerrissage de la capsule Orion. La NASA insiste sur l'importance scientifique de la mission, qui a été retransmise en direct et en haute définition sur diverses plateformes, utilisant des caméras GoPro installées à l'extérieur du vaisseau. Durant les 40 minutes de passage derrière la Lune, les communications ont été interrompues, offrant aux astronautes l'opportunité d'assister à un coucher et un lever de Terre, ainsi qu'à une éclipse solaire, des événements rares et spectaculaires. L'objectif était également d'immortaliser le lever de Terre, inspiré par la célèbre photographie prise lors de la mission Apollo 8.\Kelsey Young, responsable scientifique de la mission, a insisté sur l'ampleur des découvertes faites durant cette journée. Jeremy Hansen a lancé un défi pour que ce record de distance soit rapidement surpassé. L'équipage a également demandé à nommer deux cratères lunaires, l'un en l'honneur de leur vaisseau, « Integrity », et l'autre en mémoire de Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant. La journée a débuté avec un message émouvant de Jim Lovell, pionnier des missions Apollo, encourageant l'équipage à profiter de la vue. Si les missions Artémis se déroulent comme prévu, la NASA prévoit de faire alunir des astronautes en 2028. Ce programme marque un renouveau de l'exploration spatiale habitée, ouvrant la voie à de futures missions, y compris l'exploration de Mars, comme l'a suggéré le président américain. La mission souligne l'engagement continu de l'humanité envers l'exploration spatiale et la recherche scientifique, ouvrant des perspectives inédites sur la Lune et au-delà





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