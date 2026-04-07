Artemis II : Un Nouveau Record et un Regard Inédit sur la Lune

La mission Artemis II a marqué l'histoire avec un survol lunaire record, offrant des perspectives inédites sur la face cachée de la Lune et ouvrant la voie à de futures explorations spatiales habitées. L'équipage a effectué un voyage spectaculaire et partagé des moments forts, suscitant l'admiration du monde entier.

Nous reviendrons, a déclaré Christina Koch, exploratrice chevronnée qui entre dans l'histoire comme la première femme à avoir survolé la Lune , ajoutant : nous serons sources d'inspiration, mais nous choisirons toujours la Terre. Le président américain, Donald Trump, a téléphoné pour les féliciter chaleureusement.

Aujourd'hui, vous êtes entrés dans l'histoire et vous avez rendu toute l'Amérique vraiment fière, incroyablement fière, a-t-il lancé aux Américains Reid Wiseman et Victor Glover, ainsi qu'à la Canadienne Christina Koch et au Canadien Jeremy Hansen. Non seulement ils viennent de réaliser le premier vol autour de la Lune depuis 1972, mais ils sont allés plus loin dans l'espace que n'importe quel être humain avant eux, à plus de 406 000 km de la Terre. L'équipage d'Artemis II, composé de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, a marqué un jalon historique dans l'exploration spatiale. Collés aux hublots pendant près de sept heures, ils ont bénéficié d'une perspective inédite pour observer la Lune, plus élevée (6 500 km) que la vue plus écrasée de leurs prédécesseurs d'Apollo, située à une centaine de kilomètres. Découvrant avec émerveillement les paysages lunaires, ils ont partagé d'innombrables descriptions des reliefs, des ombres brunes et verdâtres des cratères et du sol lunaire. On voit un très beau double cratère. On dirait un bonhomme de neige, a décrit le pilote Victor Glover, devenu le premier astronaute noir à participer à une mission lunaire. C'est vraiment difficile à décrire. C'est incroyable. Les astronautes ont observé des régions de la face cachée qui n'étaient jamais apparues illuminées lors des missions Apollo, a confié Jenni Gibbons, l'astronaute canadienne qui a assuré les communications avec l'équipage depuis la salle de contrôle de la NASA à Houston. Certaines des caractéristiques qu'Artemis II a observées et décrites aujourd'hui, aucun œil humain ne les avait jamais vues, a-t-elle expliqué. C'est la première fois que les caméras les plus sensibles au monde, à savoir les yeux humains, ont pu les observer. Le retour de la mission Artemis II est prévu pour vendredi au large de la Californie, où leur capsule Orion amerrira, ralentie par des parachutes. La NASA insiste sur l'importance scientifique de la mission. Le survol a été retransmis en direct et en très haute définition sur plusieurs plateformes, comme Netflix et YouTube, grâce à des caméras GoPro installées à l'extérieur du vaisseau. Au cours du survol, les astronautes sont passés pendant 40 minutes derrière la Lune, ce qui a coupé les communications, comme à l'époque d'Apollo. Ils ont assisté à un spectacle observé par très peu d'humains dans l'histoire : un coucher et un lever de Terre, ainsi qu'une éclipse où la Lune a bloqué le Soleil, digne de science-fiction, s'est exclamé Victor Glover. L'équipage a également cherché à immortaliser le lever de Terre, comme l'avait fait en 1968 l'équipage d'Apollo 8, qui furent les premiers à tourner autour de la Lune, dans un cliché qui a bouleversé notre vision du monde. Je ne saurais trop insister sur l'ampleur de ce que nous avons appris aujourd'hui, a lancé Kelsey Young, responsable scientifique de la mission, en fin de journée. Le nouveau record de distance depuis la Terre pour des humains, 406 771 km, ne dépasse que de 6 000 km celui de l'équipage d'Apollo 13 en 1970, mais il a été célébré par la NASA et le président Trump comme la preuve du renouveau du programme spatial habité américain – M. Trump promettant même Mars un jour. Nous choisissons ce moment pour lancer un défi à notre génération et à la suivante, afin de nous assurer que ce record soit de courte durée, a déclaré Jeremy Hansen peu après le record. L'équipage a également fait une demande spéciale : nommer deux cratères de la Lune, l'un en l'honneur de leur vaisseau, baptisé 'Integrity' (Intégrité), et l'autre pour Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant. Une demande qui a touché profondément l'équipage. La journée avait commencé par un autre moment d'émotion, avec au réveil un message de Jim Lovell, pionnier des missions Apollo 8 et 13, enregistré quelques mois avant son décès en 2025. Je sais que vous allez être très occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue, leur avait dit l'astronaute. Si cette mission et la suivante, l'an prochain, se déroulent bien, l'agence spatiale américaine prévoit de faire alunir des astronautes en 2028. L'ensemble de la mission Artemis II est une démonstration de l'ingéniosité humaine et de la collaboration internationale, ouvrant la voie à des explorations spatiales encore plus ambitieuses. La mission Artemis II ne marque pas seulement un record de distance parcourue, mais également une avancée significative dans la compréhension de la Lune et de son environnement, grâce aux observations inédites effectuées par les astronautes. L'utilisation de technologies de pointe, comme les caméras GoPro, a permis de partager l'expérience en temps réel avec le monde entier, inspirant ainsi une nouvelle génération d'explorateurs spatiaux





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