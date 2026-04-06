Artémis II : Un vol historique autour de la Lune, marquant une nouvelle ère pour l'exploration spatiale

Artémis II marquera un tournant majeur en devenant la première mission habitée à survoler la Lune depuis 1972, avec une femme et un astronaute noir à bord. Préparation intense, record de distance et retransmission en direct : les détails de cette mission exceptionnelle.

Ce sera le point culminant de leur mission : les quatre astronautes d’Artémis II marqueront l’histoire lundi en devenant les premiers humains à effectuer un vol circumlunaire depuis 1972, un exploit inédit réalisé pour la première fois par une femme et un astronaute noir.

Plus de quatre jours après leur décollage depuis la Floride, les trois astronautes de la NASA, Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, entreront lundi vers 04h40 GMT (06h40 heure belge) dans la « sphère d’influence » de la Lune. À ce stade, la force gravitationnelle de l’astre lunaire prendra le dessus sur celle de la Terre, marquant une étape cruciale de leur voyage. Ce moment crucial leur permettra de contempler la Lune sous un angle nouveau, offrant des perspectives inédites sur notre satellite naturel. \Durant sept heures consécutives, à partir de 18h45 GMT (20h45 en Belgique), depuis les hublots du vaisseau spatial Orion, la Lune apparaîtra aux astronautes comme « un ballon de basket tenu à bout de bras », selon la description de Noah Petro, le responsable du laboratoire de géologie planétaire de la NASA. Bien qu'ils ne se poseront pas sur la Lune, l’événement revêt une importance historique indéniable. Toutes les missions Apollo, menées entre 1968 et 1972, avaient exclusivement envoyé des hommes blancs américains, majoritairement d’anciens militaires. L’équipage d’Artémis II, quant à lui, représente une diversité inédite et symbolise une avancée significative en matière d’inclusion dans l’exploration spatiale. La mission représente une véritable avancée par rapport aux missions précédentes, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'exploration lunaire et au-delà.\Les quatre membres de l’équipage ont suivi une préparation intensive de plus de deux ans. Leur entraînement a porté notamment sur la reconnaissance de formations géologiques lunaires, qu’ils devront décrire avec précision aux scientifiques au sol. Ils se concentreront en particulier sur les nuances de couleurs, telles que les teintes brunes et beiges du sol lunaire. Leurs descriptions orales, leurs notes méticuleuses et les photographies prises avec les trois appareils photo Nikon embarqués fourniront des données précieuses pour approfondir la connaissance de la géologie et de l’histoire de notre satellite naturel. La NASA retransmettra l’événement en direct sur de multiples plateformes, notamment Netflix et YouTube, à l’exception d’une coupure de communication de 40 minutes, engendrée par le passage de la Lune entre le vaisseau et la Terre. « C’était déjà le cas durant les missions Apollo, il y avait une période de ‘black out’», rappelle Pierre-Emannuel Paulis, instructeur à l’Euro Space Center. « Ils seront complètement coupés du monde, isolés dans l’univers. Les calculs sont précis, réalisés par des ingénieurs compétents donc les astronautes ne risquent pas grand-chose, mais on n’est jamais à l’abri d’un petit souci technique. » De plus, les astronautes d’Artémis II dépasseront le record établi par Apollo 13 en devenant les humains ayant voyagé le plus loin de la planète Terre, s’aventurant à plus de 406 000 km. Ce record de distance est une prouesse technologique et humaine remarquable, soulignant l’audace et la détermination de l’équipe d’Artémis II





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