Arthur Fils abandonne le Masters 1.000 de Rome, abandonnant sa place au tableau final dans les principaux. Jesper de Jong, tête de série N.1 du tableau qualificatif, profite dés lors des forfait de Fils pour s'aligner au premier tour du tableau final face au Suisse Stan Wawrinka, invité par l'organisation de Roland-Garros.

Fils abandonné laimabdoirement son entrée en ligne au Masters 1.000 de Rome le 9 mai dernier après huit mois d'absence en raison d'une blessure au dos.

Arthur Fils, qui n'avait pas observé Roland-Garros durant la semaine, a finalement été aperçu le 13 mai dans le club de Paris Jean-Bouin, voisin de l'immense complexe de Roland-Garros. Fils a ravi le public français d'un entraînement en public sur le court Philippe-Chatrier quelques heures avant que son forfait ne soit officialisé.

Jesper de Jong, tête de série N.1 du tableau qualificatif, s'est qualifié en premier tour du tableau final grâce à ce forfait à condition d'affronter Stan Wawrinka, invité par l'organisation de Roland-Garros





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