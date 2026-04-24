Arthur Fils critique la longueur des Masters 1000 et plaide pour un calendrier plus équilibré

Le jeune joueur français Arthur Fils a exprimé son désaccord avec la durée actuelle des Masters 1000, estimant qu'ils sont trop longs et préjudiciables aux joueurs. Il propose un calendrier plus équilibré avec des tournois d'une semaine et des périodes de repos adéquates.

Arthur Fils , jeune prodige du tennis français, a exprimé son mécontentement concernant le calendrier actuel des tournois professionnels, en particulier la durée des Masters 1000 .

Suite à sa victoire difficile au deuxième tour contre Ignacio Buse, Fils a souligné que les tournois d’une semaine sont plus adaptés aux joueurs, considérant que les événements de deux semaines sont excessivement longs et physiquement exigeants, les rapprochant en intensité des tournois du Grand Chelem. Il a également mis en évidence un problème spécifique : la programmation de Challenger 175 pendant la période des Masters 1000, offrant aux joueurs la possibilité de gagner 200 points ATP.

Fils estime que cette situation est contre-productive, car elle incite les joueurs à privilégier ces tournois plus courts au détriment des Masters 1000, diluant ainsi la qualité de la compétition et potentiellement affectant la préparation pour les événements majeurs. Il a clairement indiqué que, bien que ces tournois plus longs puissent être bénéfiques pour les organisateurs en termes de revenus et de vente de billets, ils ne servent pas les intérêts des joueurs.

Fils a illustré son point de vue en évoquant des tournois comme Monaco et Paris, des Masters 1000 appréciés pour leur format d’une semaine, permettant aux joueurs de se concentrer pleinement sur la compétition et de passer rapidement à d’autres événements. Il a critiqué l’enchaînement actuel de Masters 1000, ATP 500, Masters 1000, ATP 500, Masters 1000, suivi d’un Grand Chelem, le qualifiant d’intenable et de trop long.

Cette succession d’événements de haut niveau, sans période de repos adéquate, met une pression considérable sur les joueurs, tant physiquement que mentalement, augmentant le risque de blessures et de baisse de performance. Fils a exprimé son doute quant à la possibilité de modifier ce calendrier, reconnaissant que les changements pourraient être difficiles à mettre en œuvre, mais il a réaffirmé que la durée actuelle est excessive et nuisible au bien-être des joueurs.

Il a souligné la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des organisateurs et ceux des athlètes, afin de garantir un calendrier plus durable et plus équitable. Le numéro un français, actuellement classé 25e mondial, a souligné que la fatigue accumulée due à ces longues séquences de tournois affecte la qualité du jeu et la capacité des joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Il a suggéré que des tournois plus courts et mieux espacés permettraient aux joueurs de mieux se préparer, de récupérer plus efficacement et de maintenir un niveau de performance constant tout au long de la saison. Fils a également implicitement critiqué le système de points ATP, qui encourage les joueurs à participer à un maximum de tournois, même lorsqu’ils sont fatigués ou blessés, afin de préserver leur classement.

Il a plaidé pour une approche plus holistique de la gestion du calendrier, prenant en compte non seulement les aspects financiers et commerciaux, mais aussi la santé et le bien-être des joueurs. Sa prise de position intervient à un moment où le débat sur la réforme du calendrier du tennis professionnel est de plus en plus vif, avec de nombreux joueurs exprimant leur inquiétude quant à la surcharge de travail et au manque de temps de récupération





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