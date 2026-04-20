Arthur Fils signe un retour magistral à Barcelone avant Roland-Garros

Après une longue absence due à une blessure, Arthur Fils triomphe au tournoi de Barcelone en battant Andrey Rublev, confirmant son retour au premier plan mondial.

Une renaissance éclatante sous le soleil de Catalogne. Le tennisman français Arthur Fils , classé 30e à l'ATP, a marqué les esprits ce dimanche en s'adjugeant le prestigieux tournoi ATP 500 de Barcelone . Après une période d'incertitude et une longue convalescence, le jeune joueur de 21 ans a démontré une force mentale et physique impressionnante pour dominer le Russe Andrey Rublev en deux manches, 6-2 et 7-6 (7/2).

Cette victoire, la quatrième de sa carrière professionnelle, revêt une saveur particulière. Elle arrive à point nommé, à peine un mois avant le début du tournoi de Roland-Garros, confirmant que le Tricolore est redevenu un prétendant sérieux sur terre battue, une surface qui semble convenir parfaitement à son style de jeu puissant et agressif. Le chemin vers ce sacre a pourtant été semé d'embûches. Il y a encore quelques mois, l'avenir d'Arthur Fils semblait incertain en raison d'une blessure handicapante au dos survenue lors de l'édition 2025 de Roland-Garros. Cette déconvenue l'avait contraint à une pause forcée de huit mois, une épreuve psychologique éprouvante pour un athlète en pleine ascension. À son retour à la compétition en février dernier, le Français a dû reconstruire son jeu point par point. Malgré une finale perdue à Doha contre Carlos Alcaraz et des parcours encourageants à Indian Wells et Miami, le titre lui échappait encore. À Barcelone, profitant du forfait prématuré d'Alcaraz, Fils a su saisir sa chance avec autorité. Dès son entrée en lice, il a dû faire preuve d'un courage exemplaire en sauvant deux balles de match contre Terence Atmane, avant d'écarter des joueurs redoutables comme Lorenzo Musetti et Rafael Jodar, confirmant ainsi sa montée en puissance constante tout au long de la semaine espagnole. La finale contre Andrey Rublev a illustré parfaitement cette dualité entre la maîtrise technique et la gestion émotionnelle. Après une entame de match crispée où il fut rapidement mené 0-2, Arthur Fils a opéré une remontée spectaculaire en enchaînant six jeux consécutifs, étouffant son adversaire par la puissance de ses frappes. Le second set fut un véritable test de résilience. Malgré sept balles de break manquées et une tension palpable au moment de conclure, le Français a su puiser dans ses dernières ressources mentales lors d'un tie-break décisif. Cette victoire ne constitue pas seulement un trophée de plus sur son étagère, mais surtout un message fort envoyé au circuit mondial. En dominant un joueur de la trempe de Rublev avec autant de détermination, Arthur Fils prouve que ses mois d'absence n'ont pas altéré sa compétitivité. Désormais, tous les regards sont tournés vers la Porte d'Auteuil, où le natif de Courcouronnes aura à cœur d'effacer ses souvenirs douloureux de l'an dernier et d'imposer son tennis retrouvé face aux meilleurs joueurs du monde sur la terre battue parisienne





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