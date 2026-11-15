Artisans et IA : concilier tradition et innovation

Plus de 800 artisans ouvrent leurs ateliers. L'intelligence artificielle complète-t-elle ou remplace-t-elle le savoir-faire manuel ? Analyse des positions et des normes du SPF Économie.

Plus de 800 artisans ont ouvert leurs ateliers au public ce dimanche, créant un espace de réflexion unique entre savoir-faire ancestraux et recours à l' intelligence artificielle. Dans ce contexte de mutation technologique, la question de la conciliation entre tradition et innovation se pose avec acuité. Nos journalistes Sébastien Prophète et Gaëtan Delhez ont interrogé plusieurs créateurs pour comprendre comment ces métiers évoluent face aux nouveaux outils numériques.

L'intelligence artificielle, un outil complémentaire

Le Service public fédéral Économie apporte une réponse claire quant à l'utilisation des algorithmes : l'usage de l'intelligence artificielle n'est pas un critère d'exclusion pour obtenir le label artisan certifié. Cependant, une limite stricte existe, indiquant qu'il ne faut pas que l'intégralité du produit soit réalisée avec l'IA. Cette règle vise à préserver la part humaine essentielle au métier d'artisan.

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Postures divergentes des créateurs

Serge Ryckaert, créateur de bijoux depuis une dizaine d'années, place le travail manuel au cœur de son métier tout en utilisant l'IA avec parcimonie. Pour lui, un artisan imagine et réalise ses créations, et l'outil informatique ne sert que de base d'idées ou pour rédiger des textes, sans jamais décider de la direction artistique. Il privilégie l'empreinte de la main humaine, estimant que les objets réalisés à la main possèdent une âme différente de ceux conçus par une machine.

De son côté, Frédérique Querson, conceptrice de chapeaux, utilise parfois l'intelligence artificielle pour rédiger certains textes, considérant que cela peut aider tout individu. Néanmoins, elle maintient son libre arbitre et refuse d'employer ces outils pour la création elle-même. Contrairement à certains chapeliers qui confient à l'IA le soin de dessiner et d'imprimer en 3D des moules spécifiques, Frédérique Querson conserve une approche plus traditionnelle dans la conception de ses modèles.

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La frontière entre art et reproduction

Face à l'imprimante 3D, une question fondamentale se pose sur l'identité même de l'artisan. Pour Serge Ryckaert, la distinction repose sur l'origine de la création : l'artisan reste un artisan si l'acte générateur de la création a été réalisé par lui-même. En revanche, il ne s'agit plus de création si l'on se contente de reproduire ce qu'un autre a fait. L'objectif principal demeure la valorisation d'un savoir-faire authentique.

Pour décerner son label, le Service public fédéral Économie analyse au cas par cas le travail de chaque candidat artisan. Cette approche individualisée permet de vérifier que la démarche créative et humaine demeure centrale, même lorsque des technologies modernes sont intégrées au processus de production. Cette méthode assure que le label reste un gage d'authenticité dans un monde en pleine numérisation.