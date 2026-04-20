Arts plastiques en Belgique : une crise structurelle menace l’avenir du secteur

Le secteur des arts plastiques en Belgique alerte sur une situation de précarité extrême causée par des coupes budgétaires, le manque d'indexation et l'absence de soutien public, menaçant la survie de tout l'écosystème d'ici 2029.

Le secteur des arts plastiques en Belgique traverse actuellement une période de crise profonde, marquée par une précarité systémique qui menace de faire s’effondrer tout l’écosystème de la création contemporaine. Entre les coupes budgétaires drastiques imposées par les autorités publiques et la multiplication des fermetures de lieux dédiés à l’exposition et à la production artistique, les créateurs se retrouvent isolés et démunis.

À ces difficultés s’ajoutent des contraintes économiques majeures, telles que l’envolée spectaculaire des prix des loyers dans les zones urbaines, qui contraint de nombreux artistes à abandonner leurs ateliers, ainsi qu’une érosion constante des aides à l’emploi couplée aux réformes restrictives de l’assurance-chômage et des pensions. Cette accumulation de facteurs défavorables crée un environnement hostile où la pérennité même de la création plastique semble compromise. Tiphanie Blanc, coordinatrice de la Fédération des arts plastiques (LaFAP), dénonce fermement la situation en soulignant l’existence d’attaques répétées contre ce domaine artistique au cours des dernières années. Elle précise qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, le climat est particulièrement alarmant. Les mesures d’austérité, combinées à la non-indexation chronique des subventions, étouffent financièrement les acteurs du terrain. Le moratoire instauré jusqu’en 2029, qui gèle toute nouvelle reconnaissance et interdit l’octroi de moyens supplémentaires, agit comme une condamnation à mort pour de nombreuses structures. Selon Blanc, cette situation engendre une pauvreté structurelle telle que les travailleurs de ce secteur figurent parmi les moins rémunérés de l’ensemble du paysage culturel belge. La filière, faute de ressources adéquates, est aujourd’hui en train de péricliter dangereusement, laissant les artistes dans une insécurité matérielle constante. François Degouys, représentant de l’Assemblée des structures en arts plastiques (ASAP), confirme ce diagnostic accablant. Il insiste sur le fait que le secteur est porté à bout de bras par une armée de bénévoles, car les subventions publiques sont si dérisoires qu’elles ne permettent même pas de salarier un seul employé à temps plein. Cette dépendance au travail non rémunéré est une anomalie profonde qui fragilise la professionnalisation des arts visuels. Contrairement aux autres branches du secteur culturel, les arts plastiques subissent l’injustice d’une absence totale d’indexation, ce qui érode chaque année leur pouvoir d’achat et leur capacité d’investissement. Degouys avertit que nous nous trouvons à l’aune d’un basculement irréversible : sans un refinancement massif et immédiat ainsi qu’une vision politique claire pour le développement futur, l’écosystème pourrait purement et simplement disparaître d’ici 2029. Le risque est de voir s’éteindre la vitalité artistique d’une nation faute d’avoir su préserver les conditions de base nécessaires à son existence





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