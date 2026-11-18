L'OVAM alerte sur le retard massif des attestations d'amiante pour les parties communes des copropriétés flamandes avant la deadline de 2025.

La situation de la conformité aux normes d'amiante en Belgique flamande reste critique, à plus d'un mois de l'échéance imposée pour les parties communes des copropriétés construites avant 2021. Selon les données fraîchement publiées par l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( OVAM), la moitié des syndics de copropriété n'ont toujours pas regularisé leur situation administrative.

L'échéance réglementaire approche dangereusement

L'attestation d'amiante est devenue une obligation légale depuis fin novembre 2022 lors de la vente de tout bâtiment résidentiel ou non résidentiel datant d'avant 2001. L'objectif général fixé par la région est d'assurer une sécurité totale d'ici 2040, avec une mise en œuvre progressive des exigences. Les parties communes des immeubles collectifs constituent le prochain chapitre majeur de cette chronologie stricte.

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Le calendrier réglementaire impose aux propriétaires de ces espaces partagés de présenter le certificat délivré par un expert asbest certifié au plus tard à la fin de l'année en cours. Au-delà de cette date butoir, la vente d'un appartement situé dans un immeuble non conforme deviendra juridiquement impossible pour l'acquéreur potentiel, créant ainsi un blocage commercial direct.

Les chiffres fournis par l'autorité régionale démontrent une inertie préoccupante dans le secteur. Le 17 novembre, seulement 43 pour cent des syndics concernés disposaient déjà de l'attestation nécessaire. Ce retard accumulé laisse présager une saturation immédiate des services d'expertise une fois la date limite atteinte.

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Positionnement des acteurs et risques commerciaux

Werner Annaert, le directeur général de l'OVAM, insiste fermement sur la nécessité impérieuse pour les propriétaires individuels de comprendre les conséquences de leur inaction. Il explique explicitement que sans ce document officiel, chaque copropriétaire se retrouvera dans l'incapacité de conclure la vente de son bien immobilier personnel à partir de 2027. Cette date marque une extension significative des sanctions aux transactions privées.

Jo Brouns, ministre flamand de l'Environnement affilié au parti CD&V, reconnaît l'existence d'un mouvement de rattrapage observé au cours des derniers mois. Toutefois, il estime que le rythme actuel des inspections est insuffisant par rapport aux enjeux sanitaires et économiques. Il exhorte publiquement les conseils syndicaux à cesser de procrastiner et à faire appel à un expert agréé dans les plus brefs délais.

L'OVAM met en garde contre les conséquences opérationnelles d'un délai de dernière minute. Si tous les propriétaires attendent la fin de l'année pour demander une expertise, les temps d'attente augmenteront drastiquement en raison de la demande massive. Cette saturation pourrait retarder davantage les processus de vente et générer des coûts supplémentaires pour les ménages.

Contexte sanitaire et impacts économiques majeurs

Le bilan global de la gestion de l'amiante en Flandre montre que 556 800 attestations ont été délivrées depuis la création du dispositif il y a exactement quatre ans, le 22 novembre. Néanmoins, le volume total des bâtiments à contrôler reste immense, avec plus de 2,8 millions d'édifices résidentiels et 354 000 bâtiments non résidentiels répertoriés.

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La proportion de bâtiments sans attestation atteint son pic dans les parties communes, reflétant la complexité de la coordination collective. Sur l'ensemble des constructions résidentielles antérieures à 2001, moins d'un cinquième possède déjà son certificat. Pour les bâtiments non résidentiels, ce taux s'élève légèrement à un tiers seulement, indiquant une progression lente mais constante.

Les estimations environnementales révèlent la présence approximative de 3,2 millions de tonnes d'amiante dans les structures flamandes, dont 2,2 millions de tonnes résidentielles. La région a calculé que le coût pour le secteur public s'élèverait à 343 millions d'euros entre 2018 et 2040 pour les mesures gouvernementales.

L'ampleur financière totale pour une éradication complète serait estimée autour de 3 milliards d'euros. Actuellement, 41 pour cent des bâtiments sont encore non sécurisés, avec des taux alarmants dans l'enseignement à 81 pour cent et dans l'agriculture à 83 pour cent.