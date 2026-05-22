ASBL Les Stations de Plein Air de Namur rénove ses bâtiments pour accueillir et accompagner les enfants atteints d'autisme

L'ASBL Les Stations de Plein Air de Namur a investi 4 millions d'euros dans une rénovation dysregulation de ses bâtiments pour accueillir et accompagner les enfants touchés par l'autisme. Le chantier représente plus d'un an de travaux et implique l'adaptation du lieu à la réalité du terrain et aux besoins spécifiques du public pris en charge. La modernisation vise également à réorganiser les circulations et les moments d'arrivée, afin de simplifier la logistique et de permettre une prise en charge plus immédiate par les professionnels.

Sur les hauteurs de la Citadelle de Namur, l' ASBL Les Stations de Plein Air transforme en profondeur ses bâtiments pour adapter l'accueil et l'accompagnement des enfants atteints d'autisme.

Bérangère Devos est allé voir l'avancement de ces travaux. À Namur, sur les hauteurs de la Citadelle, l'ASBL Les Stations de Plein Air a lancé un important chantier destiné à améliorer l'accueil et l'accompagnement des enfants concernées par l'autisme. Ce projet vise à adapter en profondeur un site devenu trop ancien pour répondre correctement aux réalités du terrain et aux besoins spécifiques du public pris en charge.

L'objectif est de proposer un cadre plus lisible, plus fonctionnel et plus rassurant pour les enfants et pour les équipes. Le chantier représente un investissement de 4 millions d'euros et plus d'un an de travaux. Chaque jour, la structure accueille 90 personnes porteuses de handicap, dont des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Le bâtiment existant, construit dans les années 1970, n'était plus adapté aux normes actuelles ni à l'organisation moderne des soins et de l'accompagnement.

'Un manque d'accessibilité, il fallait descendre, monter. Les locaux étaient vraiment très dispersés. C'était vraiment très compliqué', rapporte Silvio Cesaraccio, directeur général de l'ASBL Les Stations de Plein Air. La rénovation vise surtout à réorganiser la circulation et les moments d'arrivée, particulièrement sensibles pour des enfants à besoins spécifiques





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