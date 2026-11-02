Assassinat d'Esekia Viaene: Gilles Viaene et Marjorie Brizard comparaissent

Gilles Viaene et Marjorie Brizard jugés pour l'assassinat de leur fils handicapé Esekia, mort de privation de soins en mai 2023 à Frameries.

Les parents d'un enfant lourdement handicapé comparaissent devant la cour d'assises pour l'assassinat de leur fils, Esekia, âgé de onze ans. L'enfant est décédé le trente mai deux mille vingt-trois à Frameries, suite à une privation prolongée de soins médicaux et alimentaires.

Un enfant dépendant abandonné à son sort

Esekia, né le dix janvier deux mille douze, souffrait d'une infirmité motrice cérébrale sévère diagnostiquée dès l'âge de six mois. Cette pathologie le rendait totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Il était incapable de marcher ou de parler et nécessitait une aide constante pour s'alimenter au biberon et effectuer ses mouvements.

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Son état de santé exigeait la présence régulière de professionnels de santé tels que des kinésithérapeutes et des infirmières. Il devait également recevoir des compléments alimentaires spécifiques pour maintenir un poids corporel stable. Sans cette prise en charge médicale et paramédicale rigoureuse, son pronostic vital était immédiatement engagé.

Les derniers mois de sa vie ont été marqués par une rupture complète de ce filet de sécurité sanitaire. Les intervenants professionnels trouvaient régulièrement la porte close lors de leurs visites à domicile. Cette absence de soins a précipité le déclin rapide de la santé fragile de l'adolescent.

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Des négligences constatées par les services sociaux

Avant son décès, Esekia bénéficiait de soins trois jours par semaine assurés par le centre YAKAPA de l'AVIQ. Cependant, quelques mois avant sa mort, cette collaboration a été suspendue car les parents cessaient de payer les soins et ignoraient les convocations. Le centre avait informé le Service d'Aide à la Jeunesse (SAJ) de la dégradation de la situation.

Les alertes aux services sociaux remontent à plus de trois ans avant la tragédie. Le SAJ a été averti à plusieurs reprises de l'insalubrité du logement et de la perte de poids significative de l'enfant. Les parents ne répondaient plus aux sollicitations des travailleurs sociaux, isolant progressivement la fratrie de six enfants.

Le dossier administratif met en lumière une défaillance systémique de la prise en charge. Bien que le centre YAKAPA ait officiellement prévenu la justice en février deux mille vingt-trois, l'enfant est resté sous la seule responsabilité de ses parents jusqu'à son décès, malgré les risques majeurs identifiés.

Des conditions de vie indignes et une dénutrition avancée

L'environnement domestique dans lequel vivaient les enfants était caractérisé par une insalubrité totale. Les matelas étaient posés directement sur le sol, les toilettes n'étaient pas fonctionnelles et le réfrigérateur restait généralement vide. Des chiens étaient confinés dans une seule pièce, ajoutant à la promiscuité malsaine de ce foyer.

Malgré une insalubrité évidente, la famille disposait de revenus mensuels corrects, estimés entre quatre et cinq mille euros. Cette somme incluait les revenus de la mère et les allocations familiales. Cependant, le père, Gilles Viaene, était dépendant aux jeux en ligne, à l'alcool et au tabac, accumulant plus de cinquante mille euros de dettes.

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L'autopsie a révélé l'état de dénutrition extrême de l'enfant au moment de son décès. Il ne pesait que douze kilos pour un mètre cinq, ayant perdu deux kilos depuis le début de l'année deux mille vingt-trois. Son estomac était totalement vide, preuve tangible de la privation alimentaire prolongée.

Une chronologie critique et des interrogations judiciaires

Le trente mai deux mille vingt-trois, le père a envoyé une vidéo à sa compagne montrant son fils en difficulté respiratoire sur un canapé. Les secours n'ont été appelés que plus d'une heure et vingt minutes plus tard, soit à quatorze heures quarante-quatre. Pour Esekia, il était alors trop tard pour être sauvé.

La justice avait initialement fixé une audience pour le premier juin deux mille vingt-trois, mais l'enfant est décédé la veille. Ce timing souligne l'urgence ignorée de la situation. Les parents ont été placés sous mandat d'arrêt le neuf juin deux mille vingt-trois pour assassinat.

Les avocats de la défense et les accusés devront convaincre le jury que la mort ne relève pas d'un homicide volontaire et prémédité, comme le soutient le parquet. Gilles Viaene est actuellement sous surveillance électronique, tandis que Marjorie Brizard demeure incarcérée. Ils encourent la perpétuité.

La mère rejette la responsabilité principale sur le père, affirmant qu'elle travaillait tandis que lui gérait les soins. Le passé judiciaire de Gilles Viaene, marqué par des condamnations pour stupéfiants et escroqueries, est également pris en compte. Le jury devra trancher la qualification pénale exacte de ces meurtres par négligence.