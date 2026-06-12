Assisenproces in Mons tegen Paolo Falzone en zijn passagier voor doodslag en moord

Het assisenproces tegen Paolo Falzone en zijn passagier in de exposale van Mons voor doodslag en moord loopt vertraging op. De jury zal rond 11 uur de uitspraak voorlezen en bekendmaken hoe ze heeft geoordeeld over de schuldvragen.
In de exposale van Mons is het assisenproces tegen Paolo Falzone en zijn passagier aan de gang, die in maart 2022 op een groep carnavalisten in Strépy inreed.
Het proces zal naar schatting 1,5 maand duren. Volg het hier in onze liveblog. De beschuldigden zijn de rechtszaal binnengeladen. Zo meteen wordt de uitspraak voorgelezen en komen we te weten wat de assisenjury heeft beslist.
De uitspraak, die om 11 uur zou worden voorgelezen, loopt vertraging op. Er stroomt nog steeds volk binnen in de rechtszaal in Mons. Op dit moment staan er nog zo'n 100 mensen buiten aan te schuiven. Het is niet zeker of ze nog binnen geraken.
Rond 11 uur zal de jury bekendmaken hoe ze heeft geoordeeld over de schuldvragen in het proces rond het carnavalsdrama. Woensdag ging de jury in beraad over de 322 schuldvragen. De burgerlijke partijen en de advocaat-generaal eisen de veroordeling van Paolo Falzone voor doodslag op 6 mensen, moord met voorbedachtheid op één man en 81 pogingen tot doodslag. Volgens hen toont zijn gedrag duidelijk dat hij de intentie had om te doden.
De verdediging van Falzone stelt dat hij geen enkele intentie had om te doden en dat hij werd verrast door de menigte van de carnavalsoptocht. Zijn advocaat vraagt om een veroordeling voor dood door schuld en voor mishandeling wegens gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. De juryleden van het assisenproces over het drama in Strépy zitten nu in beraad in een hotel in Bergen. De uitspraak volgt wellicht vrijdag.
Het bepalen van de strafmaat zal dan voor begin volgende week zijn. De jury gaat nu in beraad. Vanwege het grote aantal slachtoffers zijn er 322 schuldvragen waarop ze een antwoord moeten geven. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht.
De burgerlijke partijen en de advocaat-generaal eisen de veroordeling van Paolo Falzone voor doodslag op 6 mensen en moord (waarbij er ook voorbedachtheid is) op 1 man. Daarnaast wordt hij beschuldigd van 81 pogingen tot doodslag. Volgens hen had Falzone duidelijk de intentie om te doden. De advocaat van Paolo Falzone stelt dat zijn cliënt geen enkele intentie had om te doden en dat hij werd verrast door de menigte van de carnavalsoptocht.
Hij vraagt om hem te veroordelen voor dood door schuld en voor mishandeling wegens gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. Op het assisenproces in Bergen over het drama in Strépy hebben de beschuldigden het laatste woord gekregen voor de jury in beraad gaat. Beiden deden dat kort, en met een krop in de keel. Paolo Falzone verklaarde zijn excuses aan de slachtoffers en Antonino F. legde zijn lot in handen van de jury.
Vandaag kregen de advocaten en het parket de kans om te antwoorden op de standpunten van de andere partijen. De burgerlijke partijen en de advocaat-generaal eisen de veroordeling van Paolo Falzone voor doodslag op 6 mensen en moord (waarbij er ook voorbedachtheid is) op 1 man. Volgens hen had Falzone duidelijk de intentie om te doden.
De advocaat van Paolo Falzone stelt dan weer dat zijn cliënt geen enkele intentie had om te doden en dat hij werd verrast door de menigte van de carnavalsoptocht. Als er meerdere mogelijkheden zijn, moet u de versie aanhouden die het gunstigst is voor de verdachte, dat is de wet, zei zijn advocaat tegen de juryleden. Hij vraagt de jury om Paolo Falzone te veroordelen voor dood door schuld en voor mishandeling wegens gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
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