Assouplissement des heures d'ouverture des commerces : le gouvernement modernise la législation

Le gouvernement prépare une réforme de la législation sur les heures d'ouverture des commerces afin de les aligner sur les pratiques du commerce en ligne et de renforcer leur compétitivité. La nouvelle loi, qui devrait être votée cet été, vise à offrir aux commerçants une plus grande flexibilité sans les obliger à prolonger leurs horaires.

Le gouvernement s'apprête à moderniser la législation encadrant les heures d'ouverture des commerces de proximité, une réforme jugée nécessaire pour aligner les règles sur les réalités du commerce actuel, notamment l'essor fulgurant du commerce en ligne .

L'actuelle réglementation, héritée d'une époque révolue, est perçue comme un frein à la compétitivité des commerçants traditionnels et ne reflète plus les attentes ni des consommateurs, ni des acteurs économiques. La ministre en charge du dossier souligne que la loi existante ne parvient plus à répondre aux défis posés par un marché en constante évolution, où la flexibilité est devenue un atout majeur.

Le commerce électronique, en particulier, bénéficie d'une liberté d'adaptation bien supérieure à celle des commerces physiques, créant ainsi des déséquilibres et des distorsions de concurrence préjudiciables aux acteurs locaux. Cette situation, selon la ministre, nécessite une intervention législative pour rétablir un équilibre et permettre aux commerçants de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation et aux impératifs d'un marché globalisé.

L'objectif principal de cette réforme n'est pas d'imposer des contraintes supplémentaires aux commerçants, mais au contraire de leur offrir une plus grande liberté de choix. La ministre insiste sur le fait qu'aucun commerçant ne sera contraint d'allonger ses heures d'ouverture. Il s'agit plutôt de supprimer des obstacles réglementaires considérés comme dépassés et de leur donner la possibilité de mieux concurrencer les plateformes de vente en ligne et les enseignes nationales.

Cette approche vise à stimuler l'activité économique locale, à favoriser l'emploi et à renforcer l'attractivité des centres-villes. La ministre a déclaré que la réforme permettra de créer davantage d'opportunités pour les commerçants tout en réduisant les contraintes administratives qui entravent leur développement. Elle a également souligné l'importance de soutenir les commerces de proximité, qui jouent un rôle essentiel dans le tissu social et économique des territoires.

La nouvelle législation devrait permettre aux commerçants de moduler leurs horaires en fonction de leur clientèle, de leur secteur d'activité et de leur situation géographique, tout en respectant les droits des salariés. La législation actuelle, qui date de plusieurs années, autorisait l'ouverture des magasins et des galeries commerciales jusqu'à 21 heures les vendredis et les veilles de jours fériés, et jusqu'à 20 heures les autres jours de la semaine.

Un jour de repos hebdomadaire était également obligatoire pour les commerçants, avec possibilité de dérogations dans certains cas. Cette réglementation rigide avait fait l'objet de nombreuses critiques de la part des professionnels du commerce, qui la jugeaient trop contraignante et inadaptée aux réalités du marché. Plusieurs propositions de loi visant à assouplir les règles sur les heures d'ouverture avaient déjà été déposées au Parlement lors de la précédente législature, mais elles avaient été abandonnées face à l'opposition du secteur.

Cette fois-ci, le gouvernement semble déterminé à mener à bien cette réforme, en tenant compte des préoccupations des commerçants et des consommateurs. Le texte de loi devrait être soumis au vote du Parlement dans les prochains mois, avec une entrée en vigueur prévue pour cet été. L'impact de cette réforme sur le commerce de proximité et sur l'emploi sera suivi de près par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles.

Il est attendu que cette mesure contribue à dynamiser le secteur et à renforcer la compétitivité des commerces français





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