Assouplissement des règles d'ouverture des commerces le dimanche en Belgique

Le gouvernement belge autorise l'ouverture des commerces chaque premier dimanche du mois, sauf en janvier, juillet et août, tout en maintenant des exceptions pour les zones touristiques et les travailleurs.

Le gouvernement belge a récemment annoncé un assouplissement des règles concernant l'ouverture des commerces le dimanche, marquant une évolution significative dans le cadre légal du travail dominical.

Jusqu'à présent, le repos dominical était la règle générale dans le royaume, avec des dérogations limitées. Désormais, les magasins auront la possibilité d'ouvrir chaque premier dimanche du mois, à l'exception des mois de janvier, juillet et août. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de modernisation du commerce de détail et répond en partie aux demandes des syndicats et des associations de consommateurs qui placent l'ouverture dominicale au cœur des débats depuis plusieurs années.

Le ministre fédéral de l'Emploi a précisé que cette flexibilité répond à la fois aux besoins des entreprises, notamment dans le secteur du commerce, et aux attentes des clients, tout en rappelant l'existence de certaines exceptions. Le personnel peut travailler toute la journée du dimanche six fois par an. La règle ne s'applique pas non plus aux commerces situés dans des stations balnéaires ou des centres touristiques.

Ces zones géographiques bénéficient déjà de régimes spécifiques, ce qui rend la mesure d'ouverture le premier dimanche du mois moins révolutionnelle pour elles. Selon les autorités, l'objectif est de stimuler l'activité économique sans pour autant remettre en cause le principe du repos hebdomadaire, considéré comme un droit fondamental des travailleurs. Malgré cette évolution réglementaire, des tensions persistent entre les syndicats et le patronat.

La FGTB, principal syndicat belge, a dénoncé une impunité dans le secteur, estimant que de nombreux magasins restaient ouverts le dimanche après-midi malgré l'interdiction. Selon le syndicat, les contrôles sont également insuffisants et les amendes ne sont pas proportionnelles aux bénéfices réalisés par les contrevenants. Le service de presse du SPF Emploi indique que l'inspection du travail intervient lorsqu'elle constate des infractions. Les contrôles sont effectués tant sur la base de plaintes qu'à l'initiative de l'inspection, en fonction des priorités.

Lorsqu'il existe des indications selon lesquelles des travailleurs sont occupés le dimanche en violation de la réglementation, les inspecteurs interviennent. Le syndicat réclame une hausse significative des sanctions et un renforcement des effectifs de l'inspection du travail pour garantir une application effective de la loi.

De son côté, l'Union des entreprises de commerce de détail (Usec) se félicite de l'assouplissement, y voyant une occasion de mieux répondre à la demande des consommateurs et de soutenir la compétitivité des PME face à la concurrence des grandes surfaces et du commerce en ligne. Cette réforme s'inscrit dans un débat plus large sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sur l'adaptation des normes du travail aux nouvelles pratiques de consommation.

Si le premier dimanche du mois devient un jour d'ouverture généralisé, la question de la rémunération du travail dominical reste épineuse. La convention collective prévoit une majoration de 100% pour le travail du dimanche, mais son application n'est pas toujours homogène selon les secteurs et les entreprises.

Par ailleurs, les travailleurs du secteur de l'horeca, déjà soumis à des règles différentes, expriment des inquiétudes quant à une éventuelle extension du modèle. Le gouvernement assure que des garde-fous resteront en place et que le volontariat du travail dominical sera maintenu. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer l'impact réel de cette mesure sur les conditions de travail, le chiffre d'affaires des commerces et les habitudes des consommateurs.

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