Assurance indemnisera les victimes si homicide involontaire est retenu

Dans le cas où la Cour d'assises qualifiera l'homicide involontaire, l'accusé ne devra rien payer. L'assurance prendra en charge les dommages causés aux victimes.

La décision des jurés est évidemment très attendue, elle va aussi déterminer l’indemnisation des victimes. Si l’homicide involontaire est retenu, l’accusé ne devra rien payé.

Tout sera pris en charge par son assurance. Même si le moteur de la voiture de Paolo Falzone avait été reprogrammé pour être plus puissant, son assureur a accepté de dédommager les victimes. Mais la décision de la Cour d’assises sera déterminante pour la suite de la procédure.

Dans certains cas, même si le caractère accidentel des faits est retenu, l’assurance peut enclencher une action et se retourner contre le conducteur en lui réclamant une somme maximale d’approximativement 31 000 €





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