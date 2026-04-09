Aston Villa prend une option pour les demi-finales de l'Europa League face à Bologne

Aston Villa, entraîné par Unai Emery, s'impose face à Bologne en quart de finale aller de l'Europa League. Un doublé d'Ollie Watkins et un but de Konsa permettent aux Villans de prendre une avance significative avant le match retour. Bologne réduit l'écart en fin de match mais ne peut empêcher la défaite.

Sous la houlette d’ Unai Emery , l'entraîneur aux quatre titres en Europa League , un record inégalé, l’équipe d' Aston Villa , positionnée en favorite pour le titre, affrontait Bologne ce jeudi soir en quart de finale aller. Sur le terrain, les coéquipiers d'Amadou Onana et de Youri Tielemans, tous deux titularisés, ont immédiatement compris que la victoire ne serait pas une simple formalité et qu'il faudrait se battre ardemment pour espérer soulever le trophée.

Dès les premières minutes, l'intensité était palpable, promettant une rencontre disputée. La pression était palpable d’entrée de jeu et les Villans ont mis du temps à se montrer dangereux. Le match s'est révélé être une bataille tactique intense, avec Bologne affichant une détermination remarquable et Aston Villa cherchant à contrôler le jeu. \Sur la pelouse du Stade Renato Dall’Ara, il a fallu patienter une trentaine de minutes avant de voir les Villans tenter leur première frappe cadrée. Jusqu’alors, Bologne aurait mérité de mener au score, mais la chance n'était pas de leur côté. Un but contre son camp d'Ezri Konsa, finalement annulé pour un hors-jeu minime (26e), et une frappe de Lewis Ferguson heurtant la transversale (30e) ont illustré la malchance des Italiens. Le tournant du match est arrivé quand Bologne a appris l'une des leçons fondamentales du football : ne pas concrétiser ses occasions, surtout lorsqu'on n'est pas le favori, conduit inévitablement à la punition. Sur un corner de Tielemans, une sortie manquée de Federico Ravaglia a offert à Konsa l'opportunité d'ouvrir le score dans le but vide (44e, 0-1). Le coup a été rude pour les locaux. \La seconde période a débuté de manière encore plus cruelle pour Bologne. Une perte de balle regrettable de Torbjorn Lysaker Heggem a permis à Ollie Watkins d'aggraver le score (51e, 0-2). La rencontre a ensuite connu une baisse d'intensité, Aston Villa gérant son avance tandis que Bologne, en manque de solutions, peinait à revenir dans le match. En fin de partie, les locaux ont tenté de raviver le suspense. Federico Bernardeschi a vu son tir heurter le poteau (78e), et Jonathan Rowe a été stoppé par une magnifique parade d'Emiliano Martinez sur une frappe limpide (81e). Cependant, Bologne a finalement réussi à réduire l'écart grâce à une frappe enroulée parfaitement placée (90e). Malgré une ultime tentative de Bologne, Aston Villa a résisté et a même scellé sa victoire sur corner dans le temps additionnel, encore une fois par Watkins (1-3), signant ainsi sa huitième victoire consécutive sur la scène européenne. Aston Villa réalise une excellente opération en vue des demi-finales, où il pourrait affronter Porto ou Nottingham Forest. Pour cela, il faudra confirmer sa supériorité lors du match retour, qui se déroulera à domicile la semaine prochaine. L'équipe d'Aston Villa a démontré une grande solidité défensive et une efficacité offensive redoutable, des atouts qui pourraient les mener loin dans cette compétition





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