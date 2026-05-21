Aston Villa remporte la 55e édition de l'Europa League

Aston Villa a remporté la 55e édition de l'Europa League en s'imposant 0-3 face aux Allemands du SC Fribourg, mercredi à Istanbul. Youri Tielemans a été le premier buteur de la soirée.

Aston Villa a remporté la 55e édition de l' Europa League en s'imposant 0-3 face aux Allemands du SC Fribourg, mercredi à Istanbul. Youri Tielemans a été le premier buteur de la soirée.

Après un parcours solide dans la compétition, Aston Villa partait favorite dans cette finale. Et le club de Birmingham n'a pas mis longtemps à assumer son statut, Morgan Rogers envoyant une frappe puissante sur les poings de Noah Atubolu après trois minutes. Rogers, très en forme sur les quarante-cinq premières minutes, a ensuite vu une frappe enroulée passer de peu à côté des cages allemandes (10e).

Fribourg a réagi via Nicolas Höfler, son capitaine, dont la frappe est passée tout près du poteau. Johan Manzambi a également tenté sa chance, mais dans les bras d'Emiliano Martinez (34e). Aston Villa est restée l'équipe la plus incisive de cette première période et cela s'est finalement traduit par deux buts juste avant la pause.

Youri Tielemans, titulaire au milieu de terrain, a débloqué le marquoir d'une reprise de volée parfaite, sur un service tout aussi beau de Rogers (41e, 0-1). Emiliano Buendia a ensuite assommé Fribourg juste avant la pause d'une frappe enroulée dans la lucarne (45e+3, 0-2). Les Villans ne se sont pas contentés de cette avance.

Peu avant l'heure de jeu, Rogers y est allé de son but de la soirée en coupant idéalement un centre à ras de terre de Buendia (58e, 0-3). Fribourg, en revanche, n'a jamais existé en seconde période. Amadou Onana a participé à la fête en montant au jeu à la 66e. Aston Villa a remporté la 55e édition de l'Europa League en s'imposant 0-3 face aux Allemands du SC Fribourg, mercredi à Istanbul.

Youri Tielemans a été le premier buteur de la soirée. Après un parcours solide dans la compétition, Aston Villa partait favorite dans cette finale. Et le club de Birmingham n'a pas mis longtemps à assumer son statut, Morgan Rogers envoyant une frappe puissante sur les poings de Noah Atubolu après trois minutes. Rogers, très en forme sur les quarante-cinq premières minutes, a ensuite vu une frappe enroulée passer de peu à côté des cages allemandes (10e).

Fribourg a réagi via Nicolas Höfler, son capitaine, dont la frappe est passée tout près du poteau. Johan Manzambi a également tenté sa chance, mais dans les bras d'Emiliano Martinez (34e). Aston Villa est restée l'équipe la plus incisive de cette première période et cela s'est finalement traduit par deux buts juste avant la pause.

Youri Tielemans, titulaire au milieu de terrain, a débloqué le marquoir d'une reprise de volée parfaite, sur un service tout aussi beau de Rogers (41e, 0-1). Emiliano Buendia a ensuite assommé Fribourg juste avant la pause d'une frappe enroulée dans la lucarne (45e+3, 0-2). Les Villans ne se sont pas contentés de cette avance.

Peu avant l'heure de jeu, Rogers y est allé de son but de la soirée en coupant idéalement un centre à ras de terre de Buendia (58e, 0-3). Fribourg, en revanche, n'a jamais existé en seconde période. Amadou Onana a participé à la fête en montant au jeu à la 66e. Vainqueur de la Coupe des Clubs Champions (C1) et de la Supercoupe d'Europe en 1982, Aston Villa décroche un nouveau trophée majeur au niveau continental





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