L'Atalanta et l'Inter se sont quittés sur un match nul spectaculaire (4-4). Francesco Pio Esposito a marqué trois fois, tandis que Charles De Ketelaer a réalisé un doublé.

L'Atalanta Bergamasca Calcio et le Football Club Internazionale Milano ont livré un affrontement spectaculaire au sein de la Serie A italienne. Les deux formations se sont séparées sur un résultat exceptionnel de 4-4, illustrant une rencontre marquée par une grande densité de buts et des rebonds inattendus.

Une domination initiale de l'Inter

L'Inter Milan a ouvert la compétition de manière décisive dès la seizième minute. Oublié par la défense locale, Francesco Pio Esposito a profité de cette erreur pour tromper Marco Sportiello et inscrire le premier but (0-1). L'international italien a ensuite doublé la mise en exploitant une erreur de concentration défensive sur coup de pied arrêté à la trente-deuxième minute, portant le score à 0-2.

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Réaction de l'Atalanta et domination de De Ketelaere

L'Atalanta a réagi rapidement avec une intervention de Elif Elmas qui a envoyé le ballon dans la transversale à la trente-cinquième minute (1-2). En seconde période, Francesco Pio Esposito a confirmé son statut d'homme du match en marquant sa troisième réalisation à la cinquante-deuxième minute, toujours sur une passe de Marcus Thuram, ce qui portait le score à 1-3.

Retour en force et égalisation tardive

Charles De Ketelaere a ensuite permis à la Dea de relancer le suspense en marquant à la soixante-douzième minute. Petar Sucic a redonné deux buts d'avance aux Nerazzurri sur penalty à la soixante-seizième minute (2-4). Mais l'Atalanta ne s'est pas laissé abattre et De Ketelaere a inscrit un doublé d'une frappe puissante à la quatre-vingtième minute (3-4).

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Un final chaotique et implications au classement

Charles De Ketelaere a provoqué un penalty en poussant Alessandro Bastoni, permettant à Franck Kessié de prendre Josep Martinez à contre-pied pour arracher le partage final (4-4). Au classement, l'Atalanta est douzième avec quinze points tandis que l'Inter reste calé à la troisième place avec vingt-neuf unités.

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Parallèlement, Orel Mangala a joué tout le match dans la défaite 0-3 de Getafe contre l'Atlético de Madrid. Alex Baena, Johnny Cardoso et Alex Grimaldo sur penalty ont inscrit les buts des Colchoneros.