Athlétisme : La Belgique dévoile sa sélection pour les relais et vise les sommets mondiaux

La Belgique a officialisé une liste de 31 athlètes pour les épreuves de relais à venir. Malgré des absences majeures chez les Cheetahs, l'objectif reste la qualification pour les Mondiaux de Pékin 2027 et Budapest.

La délégation belge d' athlétisme se prépare activement pour les prochaines échéances internationales, avec une sélection de 24 athlètes confirmés pour représenter le pays dans les épreuves masculines et féminines de relais, incluant le 4x400 m et le 4x100 m. À ce noyau dur s'ajoutent sept athlètes supplémentaires, spécifiquement intégrés pour renforcer les contingents mixtes. Cette structure flexible permet une gestion optimisée des talents, comme l'illustre la situation d'Alexander Doom.

Bien qu'officiellement inscrit sur la liste du relais mixte, le champion belge conserve la possibilité de prêter main-forte à l'équipe masculine du 4x400 m, offrant ainsi au staff technique une marge de manœuvre tactique précieuse en fonction de l'évolution de la compétition. Le parcours vers ces Mondiaux est cependant semé d'embûches pour la Belgique, qui doit faire face à des absences de marque. Comme pressenti par les observateurs spécialisés ces dernières semaines, les Cheetahs, pilier du 4x400 m féminin, devront composer sans leurs fers de lance habituels. Helena Ponette a dû décliner la sélection pour se consacrer à ses obligations académiques, tandis que Naomi Van den Broeck est sur la touche après une déchirure au mollet et que Cynthia Bolingo manque encore de rythme compétitif. De même, sur le 4x100 m, l'équipe devra se passer de Rani Rosius, convalescente après une opération à la cheville, et de Delphine Nkansa, également retenue par ses études. Ces défections obligent le staff à faire confiance à une nouvelle génération talentueuse composée de noms comme Manon De Marez, Ilana Hanssens, Camille Laus, ou encore les sprinteuses Janie De Naeyer et Marine Jehaes, qui devront prouver leur valeur sur la scène mondiale. Au-delà de la performance immédiate, les enjeux sont cruciaux puisque cette compétition sert de porte d'entrée vers les championnats du monde de Pékin 2027 et l'édition inaugurale des championnats du monde Ultimate à Budapest. Pour les épreuves de relais mixtes, le top 6 est impératif pour valider un ticket pour la Hongrie. Concernant les Mondiaux classiques, le système de qualification est particulièrement exigeant : douze places sont en jeu par épreuve. Huit seront attribuées aux finalistes, et quatre places supplémentaires seront décernées lors d'une session de repêchage intense le deuxième jour. La liste complète des sélectionnés témoigne de l'ambition belge : du côté des hommes, on retrouve des cadres comme Dylan Borlée, Jonathan Sacoor et Julien Watrin, qui apporteront leur expérience internationale indispensable à la gestion de la pression. La cohésion de ces collectifs sera déterminante pour assurer la pérennité de la Belgique au plus haut niveau mondial de l'athlétisme de relais, malgré les défis posés par la restructuration forcée des équipes en raison des aléas physiques et académiques





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