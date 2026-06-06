Athlétisme : les performances décevantes aux minima pour les championnats d'Europe

Plusieurs athlètes n'ont pas réussi à atteindre les standards qualificatifs pour les championnats d'Europe lors d'une récente compétition, avec des écarts parfois minimes mais significatifs.

Lors de la récente compétition d' athlétisme , plusieurs athlètes ont tenté de décrocher les minima qualificatifs pour les championnats d'Europe. Sur 400 m ètres, le champion en titre a réalisé un temps de 45.28 secondes, soit 13 centièmes au-dessus du standard requis (45.15).

Il avait pourtant déjà couru plus tôt dans la saison en 45.26, démontrant sa capacité à atteindre l'objectif. Une autre athlète, elle aussi déjà qualifiée pour l'Euro en tant que tenante du titre, a établi sa meilleure performance de la saison sur la même distance en 45.98. Le 400 mètres féminin a vu une participante échouer à 52.08, bien loin du seuil de qualification fixé à 50.88.

En sprint, une coureuse a fait son retour sur 100 mètres après une opération à la cheville gauche ; son temps de 11.37 reste à deux centièmes de la première, qui a battu son record personnel. La barre qualificative pour l'Euro sur 100 m est à 11.13. Sur 400 mètres haies, une athlète déjà assurée de participer à Birmingham a couru en 55.00, plus d'une demi-seconde au-dessus de son record personnel (54.45).

Enfin, sur 100 mètres haies, une performeuse a enregistré le neuvième meilleur temps belge de l'histoire en 13.10 ; il lui faudra améliorer de plus de deux centièmes (12.89) pour espérer se qualifier pour l'Euro. Ces résultats illustrent les enjeux et les déceptions des sélections pour les grands championnats, où chaque centième compte





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Athlétisme Championnats D'europe Qualification Minima 400 M 100 M Haies Performance Record

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