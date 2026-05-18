Emotionnelle : Angela se souvient des images palpitantes et des corps sur le sol que sa seule visée était de reconnaître ses amis

De nouveaux témoins du drame du carnaval de Strépy-Bracquegnies en 2022 se succèdent à la barre ce lundi. En partageant son vécu, Angela Nalbone, compagne de Gille et amie d'une des victimes, a figé un instant la salle d'audience.

'Je pense aux orphelins qui ont perdu leurs parents et qui, pour beaucoup, étaient nos invités', a-t-elle déclaré, encore empreinte de culpabilité. Angela se remet difficilement du drame de Strépy-Bracquegnies. Les images d'horreur continuent de la hanter. Longtemps suivie psychologiquement après le drame, cette habituée du ramassage a dû 'prendre des somnifères et des antidépresseurs' car son cerveau 'ne veut plus dormir et ne veut plus s'éteindre'.

Le soir du drame, Angela est en compagnie de son conjoint, un Gille, et de son fils. Elle est aussi en présence de collègues et amis qu'elle a invités. Parmi eux, Micheline, une des sept personnes décédées. Depuis, la culpabilité l'étreint.

'Les personnes ce sont nous qui les avons invitées, mais pour faire la fête. On se demande pourquoi nous, on est là debout, et pourquoi eux sont partis.

', a-t-elle rappelé. Angela a raconté comment la soirée a commencé.

'Je suis à l'arrière du groupe, je passe à côté des enfants, on profite du cortège. À un moment, j'entends un énorme boum. J'ai dit 'Quel est le con qui fait péter un pétard dans cette foule ?

'. Je tourne la tête sur le côté droit et je vois un bolide noir passer et le suis. ', a-t-elle décrit





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Social Issues Labor Culture

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Premier résultat positif pour hantavirus d'hantavirus sur un navire en Nouvelle-Angleterre, mais test de laboratoire attenduBonnie Henry, delegatee a la sante de la province de Colombie-Britannique (ouest), a confirmé que les premiers symptômes de hantavirus ont été signalés chez un septuagénaire qui voyagait avec sa partenaire, testée négative. Il a été admis à l'hopital de Victoria. Le navire MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a apparu d'Argentine sickle pour une traversée de l'ocean Atlantique et a détecté un foyer d'hantavirus qui a fait 3 morts outre 12 personnes infectées.

Read more »

Chelsea's Xabi Alonso appointed as new coach for 2024-25 seasonFormer Real Madrid coach Xabi Alonso has been appointed as the head coach for the upcoming season at Chelsea, taking over from Liam Rosenior and Calum McFarlane. This marks Alonso's first major coaching role after leaving his previous post at the Bernabeu. Additionally, the news comes after Alonso's successful tenure at Leverkusen in Germany, where he won two German Bundesliga titles and a UEFA Europa League final.

Read more »

El Niño could lead to record temperatures next yearEl Niño - a natural climate variation - can cause a marked temperature change in the tropical Pacific Ocean and modification of global atmospheric circulation. This can lead to extreme weather conditions, particularly in Southern Hemisphere countries. The direct impact of El Niño is an increase in precipitation in Western South America and a decrease in precipitation in Asia and Australia, causing both benefits and challenges for agriculture and food prices, particularly in Europe.

Read more »

US immigration reform: Brussels Airport records 15% rise in passenger numbers this yearThe rise in passenger numbers has been attributed to the introduction of new technology and automation.

Read more »