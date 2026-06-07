Attaque armée meurtrière dans le centre d'Israël : un mort et cinq blessés, un suspect neutralisé

Une attaque armée près de la Cisjordanie a fait un mort et cinq blessés. Les forces de sécurité ont tué un assaillant et recherchent un deuxième suspect. Le ministre de la Sécurité nationale évoque la peine de mort.

Une attaque armée a semé la terreur dans le centre d' Israël , près de la Cisjordanie , faisant un mort et cinq blessés dimanche. L'assaillant principal a été neutralisé par les forces de sécurité, mais les autorités recherchent un deuxième suspect potentiel.

Les secours de Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont confirmé le décès d'un homme de 35 ans par balles, tandis que deux personnes se trouvent dans un état grave et trois autres dans un état modéré, toutes hospitalisées. Les fusillades ont eu lieu dans les localités de Kokhav Yaïr, Tzur Yitzhak et Tzur Natan, trois communautés israéliennes situées à proximité de la Cisjordanie occupée.

La police a indiqué avoir localisé le véhicule soupçonné d'être impliqué dans l'attaque dans une station-service de Kokhav Yaïr, où elle a neutralisé le terroriste présumé. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré que si un terroriste est capturé vivant, il sera exécuté conformément à la loi sur la peine de mort adoptée en mars, qui ne s'applique qu'aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques anti-israéliennes meurtrières. Il a ajouté: Quiconque assassine un Juif verra la potence.

Cette attaque soulève une fois de plus les tensions dans la région, alors que l'armée israélienne reste déployée dans le secteur pour sécuriser la zone et empêcher de nouveaux incidents. Les habitants des localités touchées sont sous le choc, et les autorités appellent à la vigilance. L'incident intervient dans un contexte de violence accrue entre Israéliens et Palestiniens, avec des attaques fréquentes et des opérations militaires israéliennes en Cisjordanie.

La communauté internationale suit de près la situation, tandis que des appels à la désescalade se multiplient. Cependant, les positions des deux camps restent éloignées, et la perspective d'une paix durable semble encore lointaine. Cette attaque est la dernière en date d'une série d'événements tragiques qui ont secoué la région, rappelant la fragilité de la sécurité dans cette zone conflictuelle. Les familles des victimes attendent des réponses, et la justice israélienne devra déterminer les circonstances exactes de cette fusillade.

En attendant, les forces de sécurité continuent leurs recherches pour retrouver le deuxième suspect, qui pourrait être impliqué dans les faits. Le gouvernement israélien a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses citoyens, tandis que les critiques fusent quant à la gestion de la sécurité dans les colonies. Cette attaque aura sans doute des répercussions politiques, notamment sur les relations avec les Palestiniens et les pays voisins.

L'onde de choc se propage bien au-delà des localités touchées, ravivant les craintes d'une escalade militaire plus large





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