Attaque au couteau dans la gare Penn Station de New York : plusieurs blessés, un suspect interpellé

Une attaque au couteau a eu lieu dans la gare Penn Station de New York, faisant cinq blessés, dont un grave. Le suspect a été interpellé par les forces de police d'Amtrak. Les autorités n'ont pas encore révélé les motivations de l'assaillant, mais des questions se posent sur d'éventuels problèmes psychologiques. La gare, très fréquentée, n'a subi aucune perturbation majeure du trafic ferroviaire. L'incident s'est produit à proximité du Madison Square Garden où Donald Trump devait assister à un match de basket-ball.

Dans un premier bilan, les pompiers ont fait état de cinq personnes touchées: un blessé grave, deux modérés et deux légers, tous transportés à l'hôpital.

Mes pensées accompagnent toutes les personnes blessées, leurs proches ainsi que tous ceux qui ont été choqués par cette violence inacceptable. Je souhaite à chacune des victimes un rétablissement complet et rapide. Selon le maire, ce sont les forces de police d'Amtrak, la compagnie nationale de transport ferroviaire, qui sont intervenues pour mettre fin à l'attaque et interpeller l'agresseur.

Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté la présence de compresses, de gants médicaux et de sang au sol, près des voies 5 et 6. La police n'a pas donné les motivations de l'assaillant.

Le contrôleur de la ville, Mark Levine, a laissé entendre que celui-ci souffre de lourds problèmes psychologiques: "De nombreuses questions importantes se posent quant à savoir si ce suspect est passé entre les mailles d'un système de prise en charge de la santé mentale trop perméable". A l'heure actuelle il n'y a aucune incidence sur le trafic d'Amtrak.

Penn Station, qui accueille environ 600.000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d'assister lundi au troisième match de finale entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs





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