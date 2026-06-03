Attaque de drones iraniens sur l'aéroport du Koweït : suspension du trafic et tensions régionales accrues

L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones attribués à l'Iran, causant des blessés et des dégâts matériels. L'armée koweïtienne a signalé l'interception d'attaques et la suspension temporaire des vols. L'Iran justifie ces actions par des représailles à des frappes américaines, tandis que Washington affirme avoir repoussé des missiles et drones iraniens. Cet incident met en péril le cessez-le-feu récent et expose la vulnérabilité des infrastructures régionales.

L' aéroport international du Koweït a subi une attaque de drones attribuée à l' Iran , causant plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels, selon l'armée koweït ienne. Cet événement, survenu mercredi matin, a entraîné la suspension temporaire du trafic aérien et le détournement des vols vers d'autres aéroport s.

L'agence de presse officielle Kuna a confirmé ces décisions, tandis que les sirènes d'alerte retentissaient pour la seconde fois de la nuit. L'armée koweïtienne a indiqué avoir intercepté des attaques de drones et de missiles hostiles. Parallèlement, l'armée américaine, via le Centcom, a rapporté avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes contre ses bases et ses alliés dans la région.

Deux missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre leur cible ou se sont désintégrés en vol, et trois missiles lancés contre Bahreïn ont été interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïniennes. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont revendiqué ces actions comme des représailles à deux incidents distincts impliquant les États-Unis : le premier concerne un pétrolier iranien touché par un missile américain près du détroit d'Ormuz, et le second une frappe sur l'île de Qeshm visant une tour de télécommunication.

En réponse, Téhéran affirme avoir visé un pays de la région non spécifié ainsi que le siège de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn, où des explosions ont été entendues. L'aéroport du Koweït, qui avait repris ses opérations après un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis entré en vigueur le 8 avril, avait déjà été ciblé par le passé.

Cette attaque survient dans un contexte de tensions régionales, l'Iran accusant certains pays du Golfe alliés de Washington de permettre des attaques depuis leur sol, ce que ces pays démentent. Le bilan humain inclut plusieurs blessés et, selon le gouvernement koweïtien, un mort est à déplorer. Cette escalade militaire souligne la fragilité de la trêve et la vulnérabilité des infrastructures civiles dans la région





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