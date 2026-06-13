Attaque de requin à Sydney : une femme dans un état critique après une morsure à la plage de Coogee

Une femme de 30 ans a été grièvement blessée par un requin à la plage de Coogee, à Sydney. Elle est hospitalisée dans un état critique. Les plages voisines ont été fermées. Cet incident relance les inquiétudes après une série d'attaques en Australie cette année.

Une attaque de requin a eu lieu samedi matin à la plage de Coogee, dans l'est de Sydney , laissant une femme d'une trentaine d'années dans un état critique.

La victime a été prise en charge par d'autres baigneurs après avoir été grièvement blessée aux bras et aux jambes. Les autorités ont immédiatement fermé la plage de Coogee ainsi que les plages voisines très fréquentées de Clovelly et Bronte. Cet incident survient après une série d'attaques de requins qui ont secoué Sydney en janvier dernier, provoquant une inquiétude grandissante parmi les nageurs et les surfeurs. L'Australie a connu plusieurs attaques mortelles de requins cette année.

En juin, un plongeur a été tué au large de l'Australie-Occidentale. En mai, des attaques mortelles ont également eu lieu près de l'île Rottnest et dans le Queensland. En janvier, un garçon de 12 ans a succombé à ses blessures après une attaque dans le nord du pays. Ces incidents soulèvent des questions sur la sécurité des zones de baignade et sur les facteurs qui pourraient expliquer cette augmentation.

Des scientifiques australiens pointent du doigt le changement climatique et l'augmentation du nombre de personnes fréquentant les plages. La hausse des températures océaniques modifie les schémas migratoires des requins, les rapprochant des côtes et des zones de baignade.

De plus, la présence accrue de baigneurs, surfeurs et plongeurs augmente les risques de rencontres avec ces prédateurs. Les autorités locales renforcent la surveillance et appellent à la prudence. Les plages fermées pourraient rouvrir après évaluation de la situation. En attendant, les habitants et touristes sont invités à respecter les consignes de sécurité et à se tenir informés des alertes





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