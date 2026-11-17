L'Ukraine endommage gravement le pont de Crimée tandis que la Russie bombarde des infrastructures à Kiev. Bilan humain, impacts diplomatiques et réactions internationales de cette escalade.

Les forces armées ukrainiennes ont mené une opération de grande envergure contre le pont de Crimée, une infrastructure vitale reliant la Russie à la péninsule annexée. Selon les affirmations du président Volodymyr Zelensky, plusieurs types de drones et de missiles ukrainiens ont frappé avec précision les sections routière et ferroviaire de l'ouvrage. Cette attaque marque l'un des coups les plus importants portés à cette artère stratégique depuis le début de la vaste offensive russe en 2022. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une section entière de l'ouvrage détruite, illustrant l'ampleur de la frappe.

Détails de l'attaque et rôle du SBU

Le service de sécurité ukrainien (SBU) a confirmé dans un communiqué officiel que la partie ferroviaire du pont a été endommagée durant l'opération menée. Avant de frapper directement la cible, les forces ukrainiennes ont d'abord neutralisé la défense antiaérienne russe, détruisant les radars et autres moyens de protection installés sur place. Vladimir Poutine considère cet ouvrage comme un symbole politique fort et une clé de voûte logistique pour la Crimée. Le ministère russe des Transports a indiqué que la circulation ferroviaire avait repris sur l'une des deux voies, mais que des réparations urgentes se poursuivaient sur la deuxième.

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Réplications russes et chaos à Kiev

En réponse à ces frappes, la Russie a bombardé deux ponts majeurs enjambant le Dniepr à Kiev dans la nuit, entraînant une interruption immédiate de la circulation sur ces infrastructures critiques. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a précisé que ces deux ponts avaient été visés par des missiles balistiques. Des journalistes de l'AFP ont observé de grands trous causés par ces strikes sur l'un des deux sites. Cette destruction a provoqué d'importants problèmes de mobilité pour les habitants souhaitant traverser le fleuve pour se rendre au travail, créant une situation de chaos total sous la pluie et le froid.

Les impacts humains de ces échanges militaires restent tragiques. Les attaques nocturnes ont fait deux morts à Kiev, deux autres à Zaporijjia dans le sud, et un à Vinnytsia dans le sud-ouest, selon les autorités ukrainiennes. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a affirmé que 1441 drones ukrainiens avaient été abattus au cours de ces attaques massives, représentant le deuxième chiffre quotidien le plus élevé de l'année pour Moscou. Deux personnes ont également été tuées en Crimée lors d'une attaque de drone ukrainienne, selon les autorités locales installées par la Russie.

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Crise énergétique et appel aux alliés

Les bombardements russes sur le réseau électrique ont plongé dans le noir 700.000 foyers à Dnipro, une grande ville du centre-est, et ses environs, a déclaré l'opérateur DTEK. Face à cette escalade, Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses alliés, dont les États-Unis, à livrer à Kiev sans délai des systèmes de défense aérienne avancés, notamment des missiles Patriot. S'exprimant lors d'une réunion des pays soutenant Kiev au siège de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) à Bruxelles, le président ukrainien a insisté sur l'urgence de soutenir la défense nationale ukrainienne contre les vagues de missiles.

Sur le front diplomatique, la situation reste tendue. Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff ont participé à des pourparlers en ligne avec l'Ukraine et la Russie. Mardi à Bruxelles, le secrétaire adjoint américain à la Défense Elbridge Colby a critiqué les frappes en profondeur ukrainiennes contre la Russie, les qualifiant de source de risques accrus. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large où Vladimir Poutine est attendu jeudi à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, pour rencontrer ses homologues américain et chinois en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).