Attaques russes en Ukraine et en Roumanie : Bilan lourd et tensions croissantes

Les frappes russes en Ukraine ont fait plusieurs morts et blessés, tandis que des débris de drones ont causé des dégâts en Roumanie, exacerbant les tensions régionales et suscitant des appels à une réponse plus ferme.

Les récentes attaques russes sur l' Ukraine ont entraîné un bilan tragique, avec au moins six décès et près de quarante blessés confirmés par les autorités ukrainiennes.

Simultanément, la Russie a signalé au moins un mort et trois blessés suite à des frappes sur son propre territoire, marquant une escalade du conflit qui s'étend au-delà des lignes de front traditionnelles. La ville industrielle de Dnipro, située à plus de 100 kilomètres de la ligne de front qui divise l'est et le sud de l'Ukraine, a été particulièrement touchée, subissant des attaques répétées ces derniers jours.

Les frappes nocturnes et matinales ont laissé un bilan de quatre morts et vingt-sept blessés à Dnipro, avec des images poignantes diffusées montrant un immeuble d'habitation largement détruit et des équipes de secours luttant pour extraire des corps des décombres. Une frappe ultérieure sur un autre immeuble résidentiel à Dnipro a ajouté une nouvelle victime et sept blessés au bilan déjà lourd.

Dans la région de Zaporijjia, au sud du pays, un tir de drone russe a frappé un minibus civil, tuant une personne et en blessant quatre autres, selon Ivan Fedorov, le chef de l'administration régionale, qui a partagé l'information sur Telegram. Ces événements soulignent l'intensité croissante des combats et le danger constant auquel sont exposés les civils ukrainiens.

Face à cette situation alarmante, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel urgent pour un renforcement rapide des défenses aériennes du pays. Il a également plaidé pour l'adoption rapide d'un 21e paquet de sanctions européennes contre la Russie, soulignant que le blocage du 20e paquet a permis à l'agresseur de s'adapter et de consolider ses positions. Zelensky a insisté sur la nécessité de contrer cette adaptation en intensifiant la pression économique sur la Russie.

Parallèlement, des attaques de drones russes ont visé des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie, dans le comté de Tulcea. Le ministère de la Défense roumain a confirmé ces attaques dans un communiqué. La Roumanie, membre de l'OTAN, a déjà connu des violations de son espace aérien et la chute de fragments de drones sur son territoire depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Cependant, il s'agit de la première fois que des débris de drones russes causent des dommages matériels sur le sol roumain, selon les médias locaux. Un drone s'est écrasé dans une zone habitée, avec une possible charge explosive à bord, ont précisé les services d'urgence roumains. Bien qu'aucune victime n'ait été signalée, un poteau électrique et une dépendance d'une maison ont été endommagés.

Les autorités roumaines ont immédiatement ordonné l'évacuation préventive de la zone pour protéger la population et permettre aux équipes spécialisées d'intervenir en toute sécurité. L'approvisionnement en gaz dans la région a également été coupé par mesure de précaution. En réponse à la menace, deux avions Eurofighter Typhoon de l'Armée de l'air britannique ont décollé de la base roumaine de Borcea, mais sont retournés à leur base sans engager de cibles russes, selon le ministère britannique de la défense.

Cette information contredit des rapports initiaux selon lesquels les avions auraient abattu des drones russes. La ministre des Affaires étrangères roumaine, Oana Toiu, a convoqué l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Bucarest pour exprimer sa protestation. La Roumanie a adopté une loi en 2025 lui permettant d'abattre les drones qui violent son espace aérien, mais aucune mesure de ce type n'a été prise jusqu'à présent.

La situation actuelle souligne la complexité croissante du conflit et le risque d'une escalade régionale, nécessitant une coordination étroite entre les alliés de l'OTAN et une réponse ferme face à l'agression russe. L'impact humanitaire de ces attaques est considérable, et l'Ukraine a besoin d'une aide internationale continue pour faire face à cette crise





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