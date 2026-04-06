Attentats de Bruxelles : Hervé Bayingana Muhirwa, condamné et libéré, souhaite se réinsérer

Hervé Bayingana Muhirwa, condamné à dix ans de prison pour son rôle dans les attentats de Bruxelles, est désormais libre. Il cherche à se réinsérer et à réparer les torts causés, en collaborant avec les victimes et en travaillant avec des associations de justice restauratrice.

Lors du procès d'assises des attentats de Bruxelles, Hervé Bayingana Muhirwa a répondu aux questions et a reconnu avoir une part de responsabilité dans les attentats. Le jury populaire a estimé qu'il a apporté une aide indispensable à la cellule terroriste qui préparait les attentats. Il a donc été condamné à dix ans de prison pour participation aux activités d'un groupe terroriste, mais acquitté pour les assassinats et tentatives d'assassinats dans un contexte terroriste.

Il est désormais libre, ayant purgé la totalité de sa peine, et n'est plus soumis à aucune condition. Âgé de 40 ans, ce Belgo-rwandais aspire à la discrétion et à la réinsertion sociale. Son avocat, Vincent Lurquin, précise qu'Hervé Bayingana Muhirwa a eu tort d'héberger ces deux personnes, en est conscient et s'efforce désormais de réparer les torts par le biais de contacts avec les victimes. Ce travail est effectué en collaboration avec l'association Médiante, spécialisée dans la justice restauratrice. Me Vincent Lurquin souligne que c'est une manière pour son client d'assumer ses responsabilités, rappelant également qu'il ne s'est opposé à aucune demande lors de l'audience sur les intérêts civils, ce qui implique qu'il indemnisera les victimes dès qu'il percevra un salaire. \Lors de sa dernière prise de parole avant la clôture des débats au procès des attentats, Hervé Bayingana Muhirwa avait déclaré que le lien, de près ou de loin, avec les événements du 22 mars 2016 marquait toute une vie et ne serait jamais derrière lui. Il avait également exprimé son désir d'œuvrer à des actions réparatrices, tout en reconnaissant qu'il serait impossible de réparer ce qui s'était passé ce jour-là. Il a assuré qu'il ferait de son mieux, à son niveau, pour contribuer à un avenir meilleur. Pendant son interrogatoire, la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, lui avait posé la question de savoir pourquoi il se retrouvait dans le box des accusés alors qu'il était titulaire d'un diplôme de comptabilité et qu'il avait un emploi à la Croix Rouge. Il avait répondu que cela résultait de circonstances et de rencontres. Une amitié a joué un rôle déterminant dans le parcours de ce Belgo-rwandais. En 2006, il rencontre Bilal El Makhoukhi, un autre membre de la cellule terroriste, qui a été condamné à la perpétuité pour les attentats de Bruxelles. \Peu après la fusillade de la rue du Dries, qui a semé la panique au sein de la cellule terroriste, Bilal El Makhoukhi a demandé à son ami Hervé d'héberger Mohamed Abrini et Osama Krayem, qui étaient pressentis pour commettre des attentats à l'aéroport et dans le métro. À ce moment-là, Hervé Bayingana Muhirwa ignorait l'identité de ces hommes et leurs projets. Mohamed Abrini, plus connu sous le surnom de l'homme au chapeau, a renoncé à la dernière minute. Osama Krayem a également abandonné son projet une fois arrivé devant la station de métro. Aucun des deux n'avait prévu de plan de secours. Ils se sont alors rendus au domicile d'Hervé Bayingana Muhirwa, rue du Tivoli à Laeken. Cette adresse, qu'ils connaissaient, ne faisait pas partie des planques de la cellule terroriste, comme l'a souligné la cour d'assises dans son arrêt. Le tribunal a précisé que l'appartement d'Hervé Bayingana Muhirwa ne constituait pas une planque sûre et qu'il n'était pas un frère dans la logistique du groupe. Hervé Bayingana Muhirwa a cependant admis qu'à ce moment-là, il avait fait le lien entre les attentats et les deux individus qui se sont présentés chez lui. Il ne les a pas accueillis avec enthousiasme, mais a accepté de leur acheter des vêtements. Il a finalement été arrêté le 8 avril 2016 en compagnie d'Osama Krayem





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