Au cœur de la Justice : le témoignage d'une jurée dans un procès pour féminicide

Cécile Boël partage son expérience en tant que jurée dans un procès pour féminicide, révélant les défis et les responsabilités liés à cette fonction civique essentielle. Un regard de l'intérieur sur le fonctionnement de la cour d'assises et le rôle crucial des citoyens dans le processus judiciaire.

Cécile Boël, citoyenne ordinaire, a récemment vécu une expérience marquante en étant sélectionnée comme jurée dans un procès pour féminicide devant la cour d’assises du Hainaut.

Cette désignation, fruit d’un tirage au sort sur une liste électorale, l’a plongée au cœur du système judiciaire, un univers qu’elle ne connaissait qu’à travers les médias et les ouvrages littéraires. Son premier sentiment fut la curiosité : 'J’étais contente parce que je suis quelqu’un de curieux. J’étais intéressée de voir la Justice de l’intérieur parce que tout ce qu’on en voit, c’est à travers les médias ou dans les livres'.

Cette participation a révélé la complexité et la responsabilité inhérentes à la fonction de juré, loin de l’image parfois simpliste véhiculée par l’opinion publique. Le rôle des jurés, composé de douze citoyens tirés au sort, est fondamental dans le processus judiciaire. L’unique condition requise pour être éligible est l’absence de casier judiciaire. Aucune compétence juridique spécifique n’est exigée, ce qui souligne la volonté de confier cette tâche à des représentants du peuple, reflétant ainsi la diversité de la société.

Cécile Boël a souligné l’importance de l’accompagnement dont elle a bénéficié : 'Il y a évidemment un jargon propre à la justice mais Cécile a l’impression d’avoir été bien encadrée, le procureur vous explique c’est quoi une préméditation, une circonstance atténuante. On apprend quand même pas mal de termes techniques'.

Cependant, elle a également exprimé un certain sentiment d’illégitimité face à la décision finale concernant la peine : 'Après, quand on doit décider la peine de la personne, la peine d’emprisonnement, cela paraît beaucoup moins simple, tout à coup. On se sent peut-être moins légitime parce qu’on n’a pas de formation. Ce n’est pas notre boulot de tous les jours'.

Cette interrogation met en lumière le défi que représente l’exercice du jugement pour des citoyens non-juristes, confrontés à des enjeux complexes et des conséquences potentiellement lourdes. La cour d’assises se distingue par son caractère oral et contradictoire. L’ensemble des éléments du procès – accusation, enquête, témoignages – sont exposés verbalement, dans le but de les rendre accessibles aux jurés.

Philippe Morandini, président de nombreux procès, insiste sur l’importance de l’écoute et de la formation d’une opinion personnelle : 'Il faut avant tout écouter. La particularité d’un procès d’assises est que tout est exposé oralement, l’accusation, l’enquête, les témoignages… Tout doit être dit et les propos doivent être rendus accessibles aux citoyens qui sont là pour juger.

Et donc, ils vont prendre des notes, ils vont entendre et se faire leur propre idée sur ce qui a été expliqué à l’audience'. Il défend fermement le rôle des jurés, estimant qu’ils sont parfaitement légitimes pour rendre la justice, tout comme ils le sont pour élire des représentants politiques : 'Quand j’entends les détracteurs de la cour d’assises dire 'oui, ça dépend d’une décision populaire qui parfois ceci ou cela', je suis surpris d’entendre cela.

Les jurés sont des citoyens qui dans la vie de tous les jours peuvent voter pour des parlementaires. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas rendre justice avec crédit'. En fin de compte, la participation à un procès d’assises est un devoir civique qui exige impartialité et engagement, accessible à tous les citoyens, et qui contribue à la légitimité et à la transparence du système judiciaire.

L'impartialité doit être respectée tant dans la forme que dans le fond, garantissant un procès équitable et juste pour toutes les parties concernées. La cour d'assises, avec ses jurés citoyens, représente un pilier essentiel de la démocratie et de l'état de droit





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