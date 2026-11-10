Aubange : exercice de secours transfrontalier simulant un accident chimique

La zone de secours Luxembourg a simulé à Aubange un accident impliquant des matières dangereuses, avec des services belges, français et luxembourgeois.

La zone de secours Luxembourg a organisé un exercice de secours grandeur nature sur un zoning à Aubange, en province de Luxembourg. L'objectif était de simuler un accident majeur impliquant des matières dangereuses. Près de 100 intervenants opérationnels et 50 figurants ont été mobilisés, avec la participation des services de secours belges, français et luxembourgeois.

Le scénario repose sur une collision entre une voiture et un camion transportant des produits chimiques. Selon le capitaine Dimitri Martin, attaché à la direction générale de la zone de secours Luxembourg, certains fûts du camion se sont renversés après le choc, provoquant une dispersion de produits dangereux.

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Un scénario conçu pour tester la prise de décision

Le scénario place les équipes face à un accident de la route qui se transforme rapidement en pollution chimique. Dimitri Martin explique que cette situation crée un chaos important, obligeant les secouristes à prioriser leurs actions tout en prenant des décisions stratégiques et de terrain.

Le comité de coordination provincial s'est réuni à Libramont, sous l'autorité du gouverneur de province. Cette organisation reproduit celle d'une réelle situation d'urgence ou du déclenchement de la phase provinciale, afin de tester la chaîne de commandement dans des conditions proches du réel.

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Une coopération transfrontalière jugée essentielle

La zone de secours Luxembourg coopère régulièrement avec ses voisins, ce qui rend l'exercice particulièrement utile selon ses responsables. Dimitri Martin estime que faire venir uniquement des moyens belges jusqu'à Aubange, au sud de la province, prendrait beaucoup plus de temps et dégarnirait les casernes locales, déjà sollicitées par d'autres interventions.

Le capitaine affirme que cette coopération fonctionne bien à condition d'être bien préparée. Il cite notamment les relations avec le CGDIS au Grand-Duché de Luxembourg et avec les zones de secours des trois départements français voisins. Selon lui, des protocoles écrits existent et des exercices sont parfois organisés chez les partenaires français et luxembourgeois.

Un bilan positif et des pistes d'amélioration

En fin de journée, juste avant le débriefing, Olivier Schmitz a dressé un bilan positif de l'exercice tout en reconnaissant que des points restent à améliorer. Il a indiqué que la nouvelle méthodologie de prise de décision testée lors de cet exercice devra être évaluée pour savoir si elle convient aux besoins du terrain.

Olivier Schmitz estime également que les pompiers, les services de police et les ambulanciers devront tirer des leçons de cette journée sur le déploiement de terrain. Il rappelle que ce type d'exercice a précisément pour but de révéler les points faibles avant une véritable intervention.