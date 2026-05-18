Augmentation alarmante des exécutions mondiales selon Amnesty International

Le nombre d'exécutions dans le monde a bondi de près de 80 % en un an, avec une situation particulièrement critique en Iran, selon le dernier rapport d'Amnesty International.

L'organisation internationale de défense des droits humains, Amnesty International , a publié un rapport glaçant révélant une augmentation massive et alarmante du nombre d' exécutions à travers le monde.

Selon les données compilées, le nombre de personnes mises à mort par l'État a bondi de près de 80 pour cent en l'espace d'une seule année. En 2025, on a dénombré 2 707 exécutions documentées à l'échelle mondiale, ce qui représente le chiffre le plus élevé enregistré depuis 1981.

Cette tendance inverse les efforts de plusieurs décennies pour promouvoir l'abolition de la peine capitale et souligne une dégradation inquiétante du respect des droits fondamentaux dans plusieurs régions du globe, marquant un retour en arrière dangereux pour la dignité humaine. Le principal moteur de cette hausse vertigineuse est sans conteste la République islamique d'Iran. Le régime iranien a intensifié sa politique de répression de manière drastique, procédant à l'exécution de 2 159 personnes en 2025.

Ce chiffre colossal représente à lui seul environ 80 pour cent de l'ensemble des exécutions mondiales recensées. Cette explosion des condamnations à mort s'inscrit dans un contexte de répression brutale des mouvements de contestation interne. À la fin de l'année 2025, après avoir écrasé les manifestations dans le sang, le pouvoir a utilisé la machine judiciaire comme un outil d'intimidation massive.

En exécutant plus du double de personnes par rapport à l'année précédente, où le nombre avoisinait les 1 000 décès, le régime a envoyé un signal clair et terrifiant à toute population osant remettre en question son autorité politique ou sociale. Toutefois, l'Iran n'est pas le seul État à maintenir et à amplifier l'usage de la peine de mort. Dix-sept autres pays continuent d'appliquer activement cette sanction.

Le rapport mentionne des augmentations significatives dans plusieurs nations : au Koweït, le nombre d'exécutions a été multiplié par trois, tandis qu'en Égypte, à Singapour et aux États-Unis, les chiffres ont presque doublé. Il est important de noter que ces statistiques sont probablement sous-estimées. Dans des pays comme la Chine, la Corée du Nord, le Laos et la Biélorussie, l'opacité entourant les procédures judiciaires et le secret d'État rendent la collecte de données extrêmement difficile.

Le nombre réel de victimes est donc vraisemblablement bien supérieur aux chiffres officiellement rapportés par les observateurs. Wies De Graeve, directeur d'Amnesty International Belgique, souligne que cette pratique est concentrée entre les mains d'une poignée d'États. Des pays tels que la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Yémen et les États-Unis utilisent la peine capitale non pas pour rendre la justice, mais pour semer la peur, propager la haine et opprimer les groupes marginalisés.

Un facteur aggravant est la lutte contre le trafic de stupéfiants, souvent qualifiée de guerre contre la drogue. Cette politique répressive conduit à des condamnations à mort disproportionnées, puisque près de la moitié des personnes exécutées dans le monde l'ont été pour des infractions liées aux drogues, des crimes qui ne justifient absolument pas une peine de mort selon les normes internationales des droits de l'homme.

Malgré ce tableau sombre, Amnesty International observe quelques lueurs d'espoir et des progrès notables dans certains pays. Au Vietnam, la peine de mort a été supprimée pour huit types de crimes différents. En Gambie, il n'est plus possible d'être exécuté pour meurtre, trahison ou autres crimes contre l'État. Parallèlement, des projets de loi visant l'abolition totale ont été déposés au Liban et au Nigeria.

De plus, la Cour constitutionnelle du Kirghizistan a récemment frappé un grand coup en déclarant inconstitutionnelle une tentative de réintroduire la peine capitale. Ces avancées prouvent que l'abolition est un objectif atteignable. L'organisation appelle donc à renforcer l'élan vers la fin de cette pratique barbare pour que la peine de mort appartienne définitivement au passé, partout dans le monde, sans exception





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