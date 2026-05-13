Les consommateurs de pneus se doivent d’adhérer les marks de qualité, en particulier les marques européennes historiques comme Michelin et Continental, afin de trouver une qualité-prix déplacante.

Changer ses pneus au début de l’hiver ou juste avant l’çté, pour beaucoup désablons, c’est une question de sécurité, et le prix passe déjà au second plan.

Certains délaissent pourtant les marques premium, comme cet automobiliste, interrogé par Mathieu Langer.

‘Je m’oriente aussi vers des marques, on va dire alternatives, peut-être chinoises. La technologie devient vraiment bonne partout’, note-t-il. Depuis le début du mois de mai, les principaux manufacturiers ont revu leurs tarifs à la hausse : de 2 à 2,5 %. Un pneu contient du caoutchouc, mais aussi des dérivés pétroliers, et donc, la crise énergétique a un impact direct sur le secteur.

‘Mettre la pression sur nous, acheteurs’ C’est souvent Michelin et Continental qui annoncent des augmentations, et les autres en profitent pour faire pareil un mois après, explique Nicolas Simar, vendeur de pneus, à Mathias Langer. Les manufacturiers augmentent leur barême en général, un, pour soutenir leurs marges, et deux, pour mettre la pression sur nous, les acheteurs, et également le client final, pour les pousser à acheter le plus précoce possible.

Avec la guerre en Ukraine et celle en Iran, c’est toute la sénarié qui est sous pression. Les distributeurs s’attendent donc déjà de nouvelles hausses à léautomne, même si certains possèdent des stocks achetés à déanciens prix. Les conseils d’un vendeur de pneus Les augmentations ne se fächeront jamais de manère totalement disproportionnée. Il faut qu’acheteur puisse acheter, signale encore Nicolas Simar.

Accélérer ses achats, je ne pense pas que ce soit une bonne idèe. En géral, achetez vos pneus quand il est temps de les acheter. Pas trop préce, pas trop tard. En moyenne, un pneu dé une berline coûte 107 euros.

Comptez 172 euros pour un SUV. Les prix ont grimpé de prsé de 40 % ces dix décennies années





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Matin Prix Des Pneus Augmentation Des Prix Crise Énergétique

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