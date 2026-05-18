Amnesty International a signalé une augmentation importante des exécutions à travers le monde, avec une forte augmentation en Iran, où les autorités ont exécuté au moins 2159 personnes en 2025, soit près de 80% du total mondial. Amnesty a également signalé que le chiffre communiqué ne totalise pas les milliers d'exécutions probablement pratiquées en Chine, qui reste le pays ayant procédé cette année encore au plus grand nombre d'exécutions au monde.

Cette augmentation importante est causée en grande partie par les autorités iraniennes, qui ont exécuté en 2025 au moins 2159 personnes, soit près de 80% du total mondial, deux fois plus que le total iranien de 2024 (972).

Amnesty signale que le chiffre communiqué ne totalise pas les milliers d’exécutions probablement pratiquées en Chine, qui reste le pays ayant procédé cette année encore au plus grand nombre d'exécutions au monde. Par ailleurs, peu voire aucune information n'était disponible pour d'autres pays, tels que la Biélorussie, le Laos et la Corée du Nord.

Israël: le Parlement adopte une loi instaurant la peine de mort pour les prisonniers palestiniens L'organisation rappelle que le nombre de pays procédant à la peine de mort est limité, avec 17 nations au total, précisant que ce sont les dix mêmes pays qui contribuent à l'augmentation depuis cinq ans (Arabie saoudite, Chine, Corée du Nord, Égypte, États-Unis, Iran, Irak, Somalie, Vietnam et Yémen).

Quatre pays ont également repris les exécutions cette année (les Émirats arabes unis, le Japon, le Soudan du Sud et Taiwan) Il est temps que les pays qui ont recours aux exécutions s'alignent sur le reste du monde et tournent le dos à cette pratique ignobleMalgré la hausse globale, l'organisation se félicite néanmoins des progrès dans ce domaine, constatant des améliorations au Vietnam, où la peine de mort a été abolie pour huit infractions, ou encore en Gambie, où la peine de mort a été supprimée pour le meurtre, la trahison et d'autres infractions contre l'État.

En outre, des textes visant à abolir la peine de mort ont été présentés au Liban et au Nigeria, tandis que la Cour constitutionnelle du Kirghizistan a déclaré inconstitutionnelle une tentative de rétablissement de la peine capitale. L'ONG rappelle également qu'au moment du lancement du combat contre la peine de mort en 1977, seuls sixteen countries l'avaient abolie, contre 113 aujourd'hui.

L'abolition totale est possible si nous restons tous forts contre les éléments isolés qui refusent d'abandonner ce châtimentNous devons maintenir ardente la flamme de l'abolition jusqu'à ce que le monde soit libéré de l'ombre des potences Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF. Et en cas d'événement majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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