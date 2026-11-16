Aurélie Marchand connecte les femmes par l'entraide à Watermael-Boitsfort

Watermael-Boitsfort : Aurélie Marchand crée un espace d'échange où les femmes partagent leurs talents et besoins pour lutter contre l'isolement.

À Watermael-Boitsfort, la dynamique sociale locale a trouvé un nouvel élan grâce à une initiative originale conçue par Aurélie Marchand. Cet événement vise spécifiquement à rapprocher des femmes qui, pour la majorité, ne se connaissent pas, en mettant en avant un principe fondamental : l'entraide mutuelle par le partage de compétences. L'objectif central de cette rencontre était de permettre aux participantes de proposer leurs meilleurs atouts tout en sollicitant une aide concrète pour leurs besoins personnels.

Mécanique d'Échange et Partage de Talents

Le dispositif fonctionne sur un principe simple mais puissant de réciprocité. Chaque participante inscrit sur des post-it violets les services qu'elle est capable de rendre, tandis que des post-it verts servent à noter les besoins spécifiques qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Ces notes sont ensuite collées sur de grandes affiches thématiques, créant visuellement un marché de l'entraide immédiat. Cette méthode permet de transformer des compétences banales, comme le baby-sitting ou la préparation de pain au levain, en véritables services communautaires prisés.

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Parmi les exemples concrets partagés lors de la soirée, Marie-Anne a exprimé le besoin de trouver quelqu'un pour l'aider dans la confection de son pain au levain. D'autres participantes, comme Isabelle et Anne, ont indiqué leur passion pour les enfants et leur disponibilité pour le baby-sitting. Une autre femme a souhaité obtenir un coup de main pour désencombrer sa maison, illustrant la diversité des besoins exprimés.

Surmonter l'Hésitation et Valoriser le Savoir-Faire

Malgré l'enthousiasme général, certaines participantes ont admis avoir eu du mal à se décider à venir, craignant de ne rien avoir d'intéressant à offrir. Cette hesitation est souvent due à une sous-estimation de ses propres capacités. Cependant, en se replongeant dans leurs expériences professionnelles passées, beaucoup ont réalisé qu'elles possédaient des petites choses précieuses à apporter aux autres, renforçant ainsi leur confiance en elles.

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Aurélie Marchand souligne que ce qui semble banal dans notre quotidien peut constituer un service véritable pour autrui. Cette prise de conscience est au cœur de la démarche, visant à montrer que chacun possède une valeur à partager. L'événement permet ainsi de briser les barrières sociales et de créer des connexions humaines authentiques basées sur le don et la réception.

Impact Social et Lutte contre l'Isolement

La vision d'Aurélie Marchand dépasse la simple organisation d'une rencontre. L'idée est née lorsque sa fille était toute petite, une période où elle aurait elle-même eu besoin de soutien. Elle a réalisé que d'autres femmes vivaient des situations similaires et qu'il existait un moyen concret de remédier à la solitude et à l'isolement. En reliant des personnes qui ne se seraient probablement jamais croisées, elle crée un filet de sécurité social informel.

Ce mouvement génère un sentiment d'enrichissement mutuel. Les participantes rapportent avoir trouvé non seulement une aide pratique, mais aussi du soutien moral pour leurs projets personnels. Élargir son réseau et apprendre des autres devient un objectif partagé, transformant une démarche individuelle en une force collective. Voir des femmes discuter et s'amuser ensemble, malgré une première rencontre, est source d'inspiration.

Extension du Concept et Recherche de Partenaires

Face au succès de cette première édition, Aurélie Marchand souhaite étendre le concept à d'autres communes, visant une portée intercommunale et régulière. Elle ambitionne que cette dynamique prenne de l'ampleur, permettant de rayonner bien au-delà de Watermael-Boitsfort. Elle envisage même, à terme, d'inclure les hommes dans le mouvement, bien que le projet soit actuellement focalisé sur les femmes.

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Pour concrétiser ces ambitions d'expansion, l'organisatrice est à la recherche active de partenaires institutionnels, de bénévoles engagés et de financements. Sans soutien extérieur, le développement du projet reste complexe pour une seule personne. Cette initiative représente une opportunité unique de soutenir une innovation sociale locale qui favorise le lien humain et la solidarité de proximité.