Automate Batopin : une cliente se bat pour récupérer 355 euros

Une cliente de BNP Paribas Fortis a déposé 1475 euros dans un automate Batopin, mais seulement 1120 euros ont été crédités sur son compte. Elle se bat pour obtenir le remboursement de la différence de 355 euros, malgré la première analyse de Batopin qui n'a détecté aucune anomalie. Une seconde analyse est en cours.

Camille a déposé en février dernier la somme de 1475 euros, issue de la vente de sa moto, dans un automate de dépôt d'espèces Batopin situé à Philippeville.

Cependant, son compte bancaire n'a été crédité que de 1120 euros, représentant un écart de 355 euros. Profondément frustrée par cette situation, Camille a immédiatement alerté sa banque, BNP Paribas Fortis, via le canal de signalement dédié. Elle exprime son indignation face à la fiabilité de ces machines, se demandant comment un tel incident puisse se produire en 2026.

BNP Paribas Fortis a transmis le dossier à Batopin, l'opérateur responsable de la gestion des automates de dépôt et de retrait pour la plupart des banques belges. La réponse de Batopin a été catégorique : selon leurs données, aucune anomalie n'a été détectée lors de la clôture de la période comptable, et par conséquent, aucun remboursement ne serait envisagé. Erik Lenoir, porte-parole de Batopin, a expliqué la procédure standard suivie en cas de litige.

Il a précisé que des contrôles systématiques sont effectués, incluant l'examen des images de surveillance, l'analyse des journaux de la machine et un recomptage manuel des billets par les convoyeurs de fonds à la Banque Nationale. Camille, cependant, rejette fermement cette conclusion, la qualifiant de blague et refusant d'accepter cette situation. Elle a donc adressé une seconde lettre à BNP Paribas Fortis, exigeant l'accès à tous les documents relatifs à son dossier, notamment le rapport transmis par Batopin.

Elle invoque le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) pour appuyer sa demande et fixe un délai de quinze jours ouvrables, sous peine de saisir l'Ombudsfin, le service de médiation des services financiers en Belgique. Batopin reconnaît l'existence de cas problématiques, mais minimise leur fréquence. Selon Erik Lenoir, les transactions considérées comme litigieuses ne représentent que 0,05 % du total des opérations.

Il précise que dans ce faible pourcentage, les deux tiers des problèmes sont résolus dans les trois jours, généralement en raison d'erreurs de manipulation humaine, tandis qu'un tiers nécessite des analyses plus approfondies et prend plus de temps. Camille, de son côté, conteste cette affirmation, soulignant que la réputation de Batopin en matière de comptage défectueux et de gestion des plaintes est loin d'être irréprochable.

Face à la persistance de la réclamation de Camille, BNP Paribas Fortis a finalement décidé de demander une seconde analyse à Batopin. Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis, a rappelé que la procédure prévoit cette possibilité de second examen, qui est plus approfondi que le premier. Si cette seconde analyse s'avère également défavorable à Camille, elle aura la possibilité de saisir l'Ombudsfin pour une médiation.

La procédure, étape par étape, consiste pour le client à signaler l'écart à sa banque, qui effectue une pré-analyse avant de transmettre le dossier à Batopin. Batopin vérifie alors les journaux de la machine, les images de surveillance et procède à un recomptage physique des billets. Si une anomalie est confirmée, un remboursement est effectué. Si aucun écart n'est constaté, la banque peut exiger une seconde vérification.

En cas de désaccord persistant, le client peut saisir l'Ombudsfin. Camille a obtenu cette seconde analyse, et son dossier est actuellement en cours d'examen. La réponse finale n'a pas encore été communiquée





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