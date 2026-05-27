Autriche : 170 paires de chaussures pour femmes volées découvertes chez un suspect de 56 ans

La police autrichienne a saisi une collection de 170 paires de chaussures pour femmes, volées selon les enquêteurs par un homme de 56 ans. Les autorités lancent un appel à témoins pour retrouver les propriétaires légitimes de ces chaussures, découvertes lors d'une perquisition dans le district de Baden.

La police autrichienne a saisi 170 paires de chaussures pour femmes, volées selon toute vraisemblance par un homme de 56 ans. Les autorités demandent maintenant l'aide du public pour retrouver les propriétaires légitimes de ces chaussures.

Êtes-vous peut-être à la recherche de vos chaussures après un voyage en Autriche ? Rendez-vous alors au commissariat de police de Berndorf, car il se peut qu'elles s'y trouvent. La police a fait cette découverte inhabituelle lors d'une perquisition menée au domicile d'un homme de 56 ans, où elle a trouvé une collection impressionnante de 170 paires de chaussures usagées, allant des baskets aux talons hauts, en différentes pointures, toutes stockées dans la maison du suspect.

Ce dernier a déjà un casier judiciaire pour des infractions similaires, selon la porte-parole de la police. Les enquêteurs pensent qu'il a subtilisé une grande partie de ces chaussures en forçant les portes de domiciles dans le district de Baden, au sud de Vienne. L'homme a été transféré en prison. Lors de son interrogatoire, il aurait refusé de fournir des déclarations, indique la police.

La porte-parole ne fait aucune déclaration sur le mobile, mais souligne que le suspect n'avait probablement pas l'intention de revendre les chaussures. La police a entre-temps publié des photographies montrant principalement des baskets. Certaines propriétaires potentielles se seraient déjà manifestées, selon la porte-parole. Google a lancé une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de choisir quelles sources ils voient en premier lors de leurs recherches. Ainsi, vous ne manquerez plus les dernières nouvelles de VRT NWS





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