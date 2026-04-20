Avenir des provinces : le Conseil provincial sous haute tension syndicale et politique

Le Conseil provincial est secoué par l'incertitude liée à la réforme wallonne. Entre inquiétudes syndicales sur l'enseignement et divergences au sein de la majorité sur le transfert des compétences, le climat est électrique.

Le Conseil provincial de ce mardi matin s'annonce particulièrement électrique. À l'approche de l'hémicycle, les représentants syndicaux de la CGSP Enseignement ont prévu de se rassembler pour accueillir les conseillers provinciaux. Ce mouvement de protestation vise à briser le silence et à obtenir des garanties fermes concernant l'avenir incertain de l'enseignement provincial.

Cette inquiétude, loin d'être isolée, est désormais partagée par le groupe socialiste, bien que celui-ci siège au sein de la majorité aux côtés du MR et des Engagés. La racine de cette tourmente politique réside dans la volonté affichée par le gouvernement wallon de réformer en profondeur, voire de supprimer, les provinces. Le ministre wallon François Desquesnes a récemment enjoint les institutions provinciales à fournir un inventaire détaillé des compétences qu'elles souhaitent conserver, tandis que les autres seraient transférées vers différents échelons décisionnels, comme les communes ou des collèges de bourgmestres encore mal définis. Au cœur du débat, deux visions s'affrontent au sein même de la coalition au pouvoir. D'un côté, le MR et Les Engagés, véritables instigateurs de cette réforme au niveau régional, prônent une transition méthodique. Ils soutiennent que le transfert des compétences est réalisable, à la condition sine qua non de préserver les droits du personnel, de garantir une neutralité budgétaire pour les communes, et de maintenir une qualité de service irréprochable pour les citoyens. Ils plaident pour une approche progressive, fondée sur la concertation avec les acteurs de terrain. En revanche, le Parti socialiste affiche une prudence teintée de scepticisme. Des questions fondamentales restent en suspens, notamment celles liées au financement crucial des zones de secours, à la viabilité constitutionnelle du projet de réforme, et surtout au devenir de l'enseignement provincial, un pilier du service public local. La méfiance est palpable, et le manque de clarté sur les modalités d'exécution alimente des tensions croissantes au sein de la majorité provinciale. Pour tenter d'y voir plus clair et sortir de l'impasse informationnelle, les trois partenaires de la majorité ont uni leurs forces pour soumettre une liste exhaustive de 50 questions au ministre Desquesnes. Éric Massin, député socialiste et président du collège provincial, souligne l'urgence de cette démarche. Il explique que ces interrogations dépassent le cadre purement institutionnel pour toucher au quotidien des citoyens et à la survie des agents provinciaux. Les inquiétudes concernent les parents d'enfants en situation de handicap, les pensionnés, et le personnel qui craint pour son statut futur. De leur côté, les syndicalistes de la CGSP, menés par Mathieu Masini, ne comptent pas rester spectateurs. Ils pointent du doigt les risques réels de rationalisation des filières, la dégradation potentielle des infrastructures scolaires et, par-dessus tout, la précarité de l'emploi qui menace les travailleurs. Pour ces acteurs sociaux, l'avenir de l'enseignement provincial ne peut être sacrifié sur l'autel d'une réforme administrative dont les contours restent, à ce jour, dramatiquement flous. Ils exigent des réponses concrètes avant toute décision définitive de transfert de compétences





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