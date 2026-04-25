Avion militaire belge touché par des tirs en Haïti

Un avion de transport militaire belge a été touché par des tirs lors d'un vol en Haïti, alors qu'il transportait 80 militaires tchadien dans le cadre d'une mission de maintien de la paix de l'ONU. L'appareil a pu regagner la République Dominicaine en toute sécurité.

Un avion militaire belge a été la cible de tirs lors d'un vol dans le cadre d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti .

L'information a été rapportée par HLN et confirmée par la Défense belge à VRT NWS. L'appareil a été touché par des balles, mais a pu regagner la République Dominicaine en toute sécurité. À bord se trouvaient 80 militaires tchadien, aucun blessé n'est à déplorer. Les faits se sont produits dimanche dernier.

L'avion, un A400M de la 15e Wing Luchttransport, transportait environ 80 soldats tchadien de Saint-Domingue à Port-au-Prince. Ces troupes ont été déployées à la demande des Nations Unies pour renforcer la présence internationale en Haïti. Après avoir déposé les militaires, l'appareil est retourné à Saint-Domingue. Ce n'est qu'après le vol que l'équipage a constaté que l'avion avait été touché : une balle a impacté l'empennage et une autre un moteur.

Pendant le vol lui-même, tous les paramètres étaient normaux et personne n'a remarqué quoi que ce soit. La Défense suppose que l'appareil a été pris à partie juste avant l'atterrissage à Port-au-Prince. La préparation de la mission avait déjà pris en compte une menace accrue. C'est pourquoi le temps passé au sol en Haïti a été réduit au minimum.

Par précaution, la Défense a annulé un deuxième vol prévu vers Haïti. Après des réparations temporaires, l'A400M est retourné en toute sécurité à sa base de Melsbroek. Haïti est depuis des années ravagée par de graves violences de gangs, avec des meurtres, des viols et des enlèvements. Actuellement, des combats violents opposent également des rebelles armés aux forces de sécurité, impliquant des militaires haïtiens et potentiellement américains.

La mission belge s'inscrit dans le cadre d'un déploiement plus large de l'appareil aux États-Unis, où il participe à un exercice militaire à Blythe. L'A400M a notamment soutenu des parachutages et le largage de matériel pour l'armée de terre. Le ministre de la Défense, Theo Francken, a confirmé l'incident via X. La Défense ne fournit pour l'instant aucun détail supplémentaire.

L'incident souligne la précarité de la situation sécuritaire en Haïti et les risques encourus par les forces de maintien de la paix opérant dans la région. La décision d'annuler le deuxième vol témoigne de la prudence de la Défense belge face à l'escalade de la violence. L'enquête sur les circonstances exactes de l'attaque est en cours, et les autorités haïtiennes et onusiennes sont impliquées dans les investigations.

Il est crucial de déterminer l'origine des tirs et d'identifier les responsables afin de prévenir de futurs incidents. La présence de militaires tchadien en Haïti, transportés par un avion belge dans le cadre d'une mission de l'ONU, illustre la complexité des opérations de maintien de la paix et la coopération internationale nécessaire pour stabiliser des régions en crise.

Le fait que l'avion ait pu regagner sa base sans blessés est un soulagement, mais l'incident met en lumière la nécessité d'améliorer la sécurité des vols humanitaires et militaires dans les zones de conflit. La situation en Haïti continue de se détériorer, avec une augmentation des violences et une crise politique et économique profonde. Les gangs armés contrôlent de larges portions du territoire et exercent une influence considérable sur la population.

L'aide internationale est essentielle pour soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction du pays. La Belgique, en participant à la mission de l'ONU, contribue à cet effort, mais l'incident récent rappelle les défis et les risques associés à une telle intervention. La Défense belge continuera à évaluer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses personnels et de ses équipements.

L'utilisation de l'A400M dans des missions de transport militaire et humanitaire démontre sa polyvalence et son importance pour la Défense belge





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