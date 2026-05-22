Avisร่วม 2023 ม.ค. ไทยรัฐ

Retrouvés seuls au Portugal, les enfants étaient placés en famille d'accueil pour garantir leur sécurité après qu'ils aient été abandonnés dans un territoire étranger. L'affaire suscite des émotions fortes, tant au Portugal que en France.

Les enfants français retrouvés au bord d'une route au Portugal ont été placés en famille d'accueil sur décision du tribunal. Les autorités ont pris cette mesure de protection afin d'assurer leur sécurité.

Les deux garçons français âgés de quatre et cinq ans ramenés seuls au Portugal ont été en famille d'accueil en attendant de pouvoir rentrer en France, a annoncé vendredi le tribunal de Setubal (sud). La juge aux affaires familiales de Santiago do Cacém, la commune où les enfants ont été trouvés, a ordonné le placement de ces enfants dans une famille d'accueil, placement qui a été mis en oeuvre après leur sortie de l'hôpital de Setubal où ils avaient été admis en observation.

Selon plusieurs médias portugais, les deux petits garçons auraient été découverts par un automobiliste au bord d'une route, seuls et en pleurs. Ils auraient indiqué avoir été abandonnés dans un bosquet par leur mère et leur beau-père, avant d'être retrouvés les yeux bandés. Les circonstances exactes restent toutefois à confirmer par les autorités. L'affaire suscite une forte émotion au Portugal comme en France en raison de la gravité des faits rapportés.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé et sur les responsabilités éventuelles. Les autorités cherchent à reconstituer le déroulement des événements, tout en assurant la protection des deux enfants, qui demeurent au cœur des priorités judiciaires et sociales. Flavie Flament s'exprime pour la première fois en direct depuis sa plainte pour viol contre Patrick Bruel : 'J'ai bu ce thé et après... le trou noir'.

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